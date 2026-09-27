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Servië voelt zich extreem benadeeld tegen Oranje: 'Dit kan niet!'

27 september 2026, 21:29
SERNED / Meerdink
Foto: © Imago
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Het Nederlands elftal heeft geluk gehad met de arbitrage in Servië, zo vindt bondscoach Veljko Paunovic van de Servische nationale ploeg. De Servische bondscoach voelt zich benadeeld door de Poolse arbiter Szymon Marciniak.

Het Nederlands elftal kwam zondagavond in de dertigste minuut van de wedstrijd op voorsprong via Mexx Meerdink. Hij schoot een strafschop uitstekend binnen. Alleen had die strafschop volgens Paunovic nooit gegeven mogen worden. "We zijn benadeeld met de penalty", oordeelt hij na afloop van de wedstrijd in gesprek met Sport Klub.

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De bondscoach van Servië licht zijn standpunt toe: "Het was erg licht en op dit niveau kan je dan niet zo'n beslissing nemen. Maar we hebben het geaccepteerd en zijn verdergegaan. Het was een betere wedstrijd dan tegen Griekenland. Met veel meer energie."

Paunovic vond het dus geen strafschop, maar NOS-analist Rafael van der Vaart vond dat scheidsrechter Marciniak juist de juiste beslissing nam: "Ik dacht eerst ook: dit is helemaal niets. Als je goed in de herhaling kijkt, je kan niet zomaar iemand omver kegelen. Een terechte penalty."

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1 - 2
Vandaag gespeeld om 18:00
Competitie: UEFA Nations League
Seizoen: 2026/2027

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Veljko Paunovic
Functie: Coach
Leeftijd: 49 jaar (21 aug. 1977)

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