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Dusan Tadic vertelt heel eerlijk wat hij van Oranje en Xavi vindt

27 september 2026, 22:07
Dusan Tadic
Foto: © NOS
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Dusan Tadic denkt dat het Nederlands elftal onder bondscoach Xavi een mooie toekomst tegemoet gaat. Dat laat de Servische aanvaller na afloop van Servië - Nederland (1-2) weten in gesprek met de NOS.

Tadic begon zondagavond op de bank tegen het Nederlands elftal, maar mocht na rust invallen. Toen kwam Servië direct op gelijke hoogte met Oranje. Toch kwam het Nederlands elftal uiteindelijk weer op voorsprong. Mexx Meerdink maakte in de 70ste minuut van de wedstrijd de 1-2. Die achterstand kwam Tadic met Servië niet meer te boven.

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"Nederland is heel sterk, maar we hebben alles gegeven. We hebben gestreden en hadden op 2-2 kunnen komen, maar helaas. Het belangrijkste is dat we samen vechten en veel saamhorigheid hebben", zegt de aanvaller van NEC.

'Xavi is een hele goede coach'

Tadic denkt dat het Nederlands elftal een mooie toekomst tegemoet gaat onder de nieuwe bondscoach Xavi. "Het is een goed team, ik ken veel spelers en het is heel leuk om te zien hoe zij groeien. Ik denk dat Xavi een hele goede coach is met zijn eigen filosofie. Nederlands, Spaans: ze begrijpen elkaar! Ik denk dat ze een geweldige toekomst tegemoet gaan."

Servië-doelman Vanja Milinković-Savić vindt dat Nederland een elftal met bijzondere kwaliteiten heeft, zo laat hij weten bij Sport Klub: "Iedereen wist wat het moest doen vandaag, maar tegen Nederland heb je iets buitengewoons nodig om te winnen. We kunnen trots zijn op hoe we hebben gespeeld", oordeelt de doelman.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
615 Reacties
194 Dagen lid
414 Likes
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  • 0
    + 1
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Servië - Nederland

1 - 2
Vandaag gespeeld om 18:00
Competitie: UEFA Nations League
Seizoen: 2026/2027

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Dusan Tadic

Dusan Tadic
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 37 jaar (20 nov. 1988)
Positie: AM (C), A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
NEC
6
0
2025/2026
Al Wahda
25
1
2024/2025
Fenerbahçe
35
11
2023/2024
Fenerbahçe
38
10

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