'FC Barcelona heeft geen plek meer voor Frenkie de Jong'

Frenkie de Jong is bijna hersteld van zijn knieblessure, maar lijkt bij zijn rentree tegen een sportieve muur aan te lopen bij FC Barcelona. De middenvelder liep tijdens het WK een scheur op in de binnenband van zijn knie en mikt op een terugkeer eind oktober. Trainer Hansi Flick beschikt op dit moment echter over een uitstekend draaiend middenveld, waardoor een basisplaats voor de Nederlander allerminst zeker is.

De Catalaanse sportkrant SPORT schetst dan ook een somber beeld voor de spelmaker, die nog tot medio 2029 vastligt in Camp Nou. Vorig seizoen was De Jong nog een vaste waarde en liet hij regelmatig weten absoluut niet te willen vertrekken, maar de verhoudingen zijn veranderd. Barcelona staat momenteel fier aan kop in La Liga met de volle buit van 21 punten uit zeven wedstrijden, waardoor Flick weinig reden ziet om zijn elftal om te gooien.

Flick kiest voor andere namen op middenveld

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Flick ziet de aanstaande rentree van de international zelfs als een lastig vraagstuk binnen zijn selectie. De belangrijkste verschuiving op het middenveld komt door de transferzomer, waarin Barcelona met Rodri een absolute topmiddenvelder binnenhaalde.

Naast de van Manchester City overgekomen middenvelder kiest de clubleiding vol voor talent uit de eigen jeugdopleiding. SPORT schrijft dat De Jong zelfs overbodig zou zijn geworden. Rodri kwam afgelopen zomer over van Manchester City, terwijl Barça 'vol wil inzetten' op Marc Bernal", schetst de krant de huidige situatie. De doorgebroken Marc Bernal, die dit seizoen in alle officiële duels minuten maakte, kan bovendien zijn handtekening zetten onder een verbintenis tot medio 2031 met een afkoopclausule van maar liefst 500 miljoen euro.

De Jong moet ondertussen toezien hoe ook op de aanvallendere posities de plekken al vergeven zijn. Spaanse media wijzen op de duidelijke hiërarchie op de nummer 10-positie: "Fermín López en Dani Olmo verdelen de speeltijd, terwijl Gavi nauwelijks aan bod komt." Zelfs die reserverol van de fitte Gavi biedt De Jong weinig perspectief, aangezien de Spanjaard volgens de krant te allen tijde boven hem blijft staan in de pikorde.