Spelersgroep Barcelona bepaalt: Frenkie de Jong zakt in aanvoerdershiërarchie

is dit seizoen gezakt in de aanvoerdershiërarchie van FC Barcelona. Waar de middenvelder vorig jaar nog de derde aanvoerder was, moet hij nu genoegen nemen met een vierde plek in de rangorde. Trainer Hansi Flick heeft de Braziliaan Raphinha aangewezen als eerste drager van de band, waarna de spelersgroep mocht stemmen over de overige posities.

Door het vertrek van Marc-André ter Stegen en Ronald Araújo leek de ex-speler van Ajax aanvankelijk kans te maken op een hogere status binnen de Catalaanse kleedkamer. De Duitse oefenmeester besloot echter anders en wees Raphinha en Pedri aan als respectievelijk de eerste en tweede aanvoerder. De keuze voor de overige drie leiders liet hij over aan de selectie.

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"Ik wilde niet over de andere drie beslissen, alleen over deze twee, omdat ze erg belangrijk zijn", verklaarde Flick zijn besluit. Uit de daaropvolgende stemming kwam Eric García als derde aanvoerder naar voren, gevolgd door De Jong en de negentienjarige Lamine Yamal. "Uiteindelijk heeft het team voor deze spelers gekozen en voor mij is het een goede groep, met leiderschap. Ik heb alle spelers en hun inzet voor het team nodig", aldus de coach.