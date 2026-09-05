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Nieuw hoofdstuk in soap: Hadj Moussa te laat voor NEC en vertrekt direct naar huis

5 september 2026, 14:58
Anis Hadj Moussa
Foto: © Imago
2 reacties
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Luuk van Grinsven | Redacteur
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De transfersoap rondom Anis Hadj Moussa heeft een nieuw hoofdstuk gekregen. De Telegraaf meldt dat de Algerijnse aanvaller zich te laat meldde voor het vertrek van de spelersbus en vervolgens weer naar huis is gegaan. Daardoor mist de aanvaller, die in de belangstelling staat van Al-Ittihad, het duel met NEC.

Feyenoord ontving vrijdag een gigantisch bod op Hadj Moussa vanuit het steenrijke Al-Ittihad. De Arabieren wilden de technicus voor 37,5 miljoen euro overnemen van de Rotterdammers, maar Feyenoord weigerde de bieding. De sterspeler zou daarnaast naar verluidt vijftig miljoen euro in vijf seizoenen kunnen verdienen. Maar dat ging hem aan de neus voorbij.

Al-Ittihad verhoogt bod op Hadj Moussa

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De Telegraaf meldt dat Al-Ittihad de strijd om Hadj Moussa niet opgeeft en vandaag (zaterdag) met een nóg hoger bod is gekomen op de aanvaller. De hoogte daarvan is nog niet bekend. Wat wel bekend is dat Dévy Rigaux de bieding opnieuw van tafel heeft geveegd.

Duidelijk is dat de transfersaga veel met Hadj Moussa doet. De aanvaller kwam eerst te laat opdagen voor het vertrek richting Nijmegen en is vervolgens zelfs naar huis gegaan. Hij ontbreekt voor de lastige uitwedstrijd tegen NEC.

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Te laat? Jaja.. Daar is de ontevreden speler die aangeeft ik wil de transfer maken.

Sjaak Drijver
29 Reacties
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Sjaak Drijver
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Is toch logisch, behalve bij Feyenoord 🤣

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

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Erkende gebruiker! Meer info
1.230 Reacties
1.439 Dagen lid
5.969 Likes
Allback
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  • 2
    + 1
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Te laat? Jaja.. Daar is de ontevreden speler die aangeeft ik wil de transfer maken.

Sjaak Drijver
29 Reacties
423 Dagen lid
35 Likes
Sjaak Drijver
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Is toch logisch, behalve bij Feyenoord 🤣

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Anis Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (11 feb. 2002)
Positie: AM, A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
4
1
2025/2026
Feyenoord
30
11
2024/2025
Feyenoord
30
8
2023/2024
Vitesse
14
1

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
AZ
4
10
12
2
PSV
4
10
10
3
Feyenoord
4
4
8
4
Ajax
3
6
7
5
GAE
4
2
7

Complete Stand

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