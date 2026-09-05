Nieuw hoofdstuk in soap: Hadj Moussa te laat voor NEC en vertrekt direct naar huis

De transfersoap rondom heeft een nieuw hoofdstuk gekregen. De Telegraaf meldt dat de Algerijnse aanvaller zich te laat meldde voor het vertrek van de spelersbus en vervolgens weer naar huis is gegaan. Daardoor mist de aanvaller, die in de belangstelling staat van Al-Ittihad, het duel met NEC.

Feyenoord ontving vrijdag een gigantisch bod op Hadj Moussa vanuit het steenrijke Al-Ittihad. De Arabieren wilden de technicus voor 37,5 miljoen euro overnemen van de Rotterdammers, maar Feyenoord weigerde de bieding. De sterspeler zou daarnaast naar verluidt vijftig miljoen euro in vijf seizoenen kunnen verdienen. Maar dat ging hem aan de neus voorbij.

Al-Ittihad verhoogt bod op Hadj Moussa

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De Telegraaf meldt dat Al-Ittihad de strijd om Hadj Moussa niet opgeeft en vandaag (zaterdag) met een nóg hoger bod is gekomen op de aanvaller. De hoogte daarvan is nog niet bekend. Wat wel bekend is dat Dévy Rigaux de bieding opnieuw van tafel heeft geveegd.

Duidelijk is dat de transfersaga veel met Hadj Moussa doet. De aanvaller kwam eerst te laat opdagen voor het vertrek richting Nijmegen en is vervolgens zelfs naar huis gegaan. Hij ontbreekt voor de lastige uitwedstrijd tegen NEC.