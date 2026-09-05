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Gerónimo Spina haalt opvallende actie uit in eerste Ajax-duel, fans reageren massaal

5 september 2026, 14:08
Gerónimo Spina in duel met Ferdy Druijf
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
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Gerónimo Spina heeft met één actie al punten gescoord bij de achterban van Ajax. De centrale verdediger, die op Deadline Day overkwam van Atlético Madrid en aansloot bij Jong Ajax, bracht in de wedstrijd tegen Almere City (0-1) het temperament waar de supporters op hoopten.

De Argentijnse verdediger speelde twee jaar in het B-elftal van Atlético Madrid, maar besloot deze zomer over te stappen naar Amsterdam. Jordi Cruijff haalde de 21-jarige puur voor Jong Ajax, om dat niveau omhoog te krikken. Daarover kwam overigens de nodige kritiek, maar daar lijkt de ploeg zich weinig van aan te trekken.

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Jong Ajax won vrijdagavond namelijk voor de tweede keer op rij, en wel op bezoek bij titelkandidaat Almere City. Mede-nieuwkomer Jano Monserrate werd de matchwinner. De wedstrijd had echter heel anders kunnen lopen als Ferdy Druijf na een kwartier voetbal de score had geopend vanaf de stip. De spits van Almere schoot de bal richting het business-terras.

Wat daarna gebeurde, zorgt voor vreugde bij de Ajax-fans. Nadat Druijf nog aan het balen was van zijn afzwaaier, liep Spina bewust en heel vervelend tegen de spits op. “Kijk die Spina eens. Dan zie je gelijk dat hij van Atlético afkomt”, stelt commentator Martijn van Zijtveld over het tamelijk onsportieve moment. Op X gaat het fragment hard rond: “Eindelijk wat temperament in de ploeg met die nieuwe gasten dit jaar”, zegt een supporter dolenthousiast.

Een andere fan twittert: “Gewoon genieten dit.” Op het moment van schrijven heeft de video al zo’n zestigduizend weergaven behaald.

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G. Spina

G. Spina
Jong Ajax
Team: Jong Ajax
Leeftijd: 21 jaar (9 feb. 2005)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Jong Ajax
1
0
2025/2026
Atlético
7
0
2025/2026
Atlético
0
0
2024/2025
Atlético
20
0

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Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
9
RKC
5
2
7
10
NAC
5
-2
7
11
Jong Ajax
6
-2
7
12
Volendam
5
4
6
13
Jong AZ
5
0
6

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