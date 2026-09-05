Xavi Hernández kan bij het samenstellen van zijn eerste selectie als bondscoach van het Nederlands elftal geen beroep doen op . De middenvelder van Brighton & Hove Albion is door een opmerkelijke knieblessure uitgeschakeld tot ná de komende interlandperiode. Daarmee valt Wieffer weg voor de Nations League-duels met Duitsland en Servië.

Xavi maakt binnenkort zijn eerste Oranje-selectie bekend. Op 24 september wacht Duitsland, drie dagen later is Servië de tegenstander. Wieffer zal bij beide wedstrijden ontbreken.

De manier waarop de Oranje-international geblesseerd raakte, is bijzonder. Wieffer viel uit tijdens de met 4-3 verloren wedstrijd van Brighton tegen Chelsea. Aanvankelijk leek het erop dat hij vooral last had van zijn hoofd, maar uiteindelijk bleek zijn knie het probleem.

Hürzeler legt bizarre blessure Wieffer uit

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Brighton-trainer Fabian Hürzeler vertelt op de wekelijkse persconferentie hoe de blessure precies ontstond. Wieffer kreeg de bal hard in zijn gezicht, verloor daardoor zijn evenwicht en kwam met zijn benen in een onnatuurlijke houding terecht.

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"Ik kan dit eigenlijk heel makkelijk uitleggen, omdat ik zelf ook graag naar boksen kijk. Soms zie je bij het boksen dat iemand een klap krijgt en zijn benen ineens slap worden. Die komen dan in heel vreemde posities terecht, waardoor je bijvoorbeeld je knie kunt blesseren of je enkel kunt verzwikken", legt Hürzeler uit.

"Bij Mats gebeurde eigenlijk iets vergelijkbaars. Hij kreeg de bal in zijn gezicht en verloor daardoor een beetje de controle over zijn lichaam. Vervolgens kwamen zijn benen in een vreemde positie terecht en zo ontstond deze blessure", aldus de Duitse trainer.

De schade had volgens Hürzeler aanzienlijk groter kunnen zijn. "Gelukkig is het geen zware blessure. We hopen daarom dat hij vrij snel weer op het veld kan staan. Dit is hoe het gebeurde en het is ontzettend ongelukkig."

Het is volgens de Brighton-coach bepaald geen alledaagse kwetsuur. "Maar wel eentje waar we mee moeten omgaan en waarvoor we nu oplossingen moeten vinden."

Ook het opmerkelijke beeld waarbij Wieffer aanvankelijk naar zijn hoofd greep, kon Hürzeler verklaren. "Hij hield zijn hoofd vast, stond vervolgens op en voelde toen zijn knie. Dat is hoe de spelers het mij hebben uitgelegd. Het was een vreemde en ongelukkige situatie. Dit soort dingen gebeuren in het voetbal."