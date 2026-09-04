Vermoedelijke opstelling PSV tegen Ajax: Bosz passeert Geertruida en grijpt voorin in

lijkt ook tegen Ajax genoegen te moeten nemen met een plek op de bank bij PSV. Peter Bosz gaf de verdediger afgelopen weekend tegen FC Utrecht geen speelminuten en lijkt zijn achterhoede zaterdagavond opnieuw intact te laten. Voorin wordt wél een wijziging verwacht: Guus Til kan de voorkeur krijgen boven Ricardo Pepi.

De eerste topper van het Eredivisie-seizoen begint zaterdag om 20.00 uur in de Johan Cruijff ArenA. PSV reist met vertrouwen af naar Amsterdam. De Eindhovenaren wonnen de laatste twee competitieduels overtuigend van FC Groningen (5-1) en FC Utrecht (1-6), waardoor Bosz weinig reden heeft om zijn defensie om te gooien.

Artikel gaat verder onder video

Matej Kovar staat onder de lat, met Sergiño Dest en Mauro Júnior als backs. Centraal blijven Ryan Flamingo en Armando Obispo naar verwachting staan. Geertruida is volgens Bosz nog bezig om volledig vertrouwd te raken met de specifieke speelwijze van PSV.

Op het middenveld kan Sven Mijnans terugkeren in de basis. Hij wordt als nummer tien verwacht, met Kodai Sano en Noah Fernandez achter zich. Daardoor kan Ismael Saibari buiten de basis vallen.

Ook in de spits lonkt een opvallende keuze. Pepi maakte tegen Utrecht weinig indruk, terwijl Til met zijn loopvermogen voor extra dynamiek kan zorgen. Daardoor ligt een wijziging voor de hand. Ivan Perisic en Ruben van Bommel behouden naar verwachting hun plek op de flanken.

Vermoedelijke opstelling PSV tegen Ajax: Kovar; Dest, Flamingo, Obispo, Mauro Júnior; Fernandez, Sano, Mijnans; Perisic, Til, Van Bommel.