Nieuwe escalatie rond Infantino: FIFA doet zware beschuldiging aan adres UEFA

Wereldvoetbalbond FIFA heeft de aanval geopend op de UEFA en beschuldigt de Europese bond van een doelbewuste ‘lastercampagne’ tegen Gianni Infantino. De toch al hoog opgelopen machtsstrijd rond een inmiddels ingetrokken plan voor de commerciële rechten van de WK’s krijgt daarmee ook in de rechtszaal een steeds grimmiger karakter.

De UEFA stapte vorige week naar de Amerikaanse rechtbank in New York. De bond wil toestemming krijgen om verklaringen en documenten bij Amerikaanse partijen op te vragen, met het oog op mogelijke strafrechtelijke procedures in Zwitserland. De FIFA probeert daar nu een stokje voor te steken.

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Hoewel de UEFA zijn verzoek heeft vormgegeven als een juridische procedure, ziet de FIFA daar volgens een rechtbankdocument weinig meer in dan een volgende aanval op de wereldvoetbalbond en zijn voorzitter. Men spreekt van een 'lastercampagne van de UEFA tegen de FIFA en zijn leiderschap'.

FIFA en UEFA botsen over plan voor commerciële WK-rechten

Centraal in het conflict staat FIFA Forward Enterprise (FFE), een voorgestelde nieuwe entiteit waarin commerciële rechten rond het WK voor mannen en vrouwen zouden worden ondergebracht. UEFA overweegt naar eigen zeggen strafrechtelijke stappen tegen Infantino en andere FIFA-bestuurders vanwege de manier waarop dat plan tot stand zou zijn gekomen.

Volgens de Europese voetbalbond werd het voorstel ontwikkeld zonder voldoende overleg met de bestuursorganen van FIFA en de 211 aangesloten nationale bonden. Het plan ging uiteindelijk niet door: FIFA trok het op 31 juli in nadat UEFA en andere continentale voetbalbonden zich ertegen hadden verzet.

De FIFA betoogt dat de UEFA informatie probeert te verzamelen voor 'zogenaamd overwogen, maar niet-bestaande Zwitserse strafrechtelijke procedures'. Volgens de wereldvoetbalbond probeerde de UEFA het FFE-plan vanaf het eerste moment te torpederen. De FIFA stelt dat het verzet van de UEFA mede voortkomt uit de wens om de dominante positie van het Europese voetbal te beschermen.

Druk op positie Infantino neemt verder toe

Voor Infantino komt de juridische escalatie op een gevoelig moment. De voorzitter kan zich in maart 2027 verkiesbaar stellen voor een vierde termijn, maar kreeg sinds het inmiddels geschrapte voorstel steeds meer kritiek. Verschillende landen hebben hun steun voor zijn kandidatuur ingetrokken.

Ook vanuit de continentale voetbalbonden neemt de druk toe. UEFA, de Aziatische voetbalbond AFC en CONCACAF, de confederatie voor Noord- en Centraal-Amerika en het Caribisch gebied, willen dat Infantino opstapt. Binnen die organisaties is bovendien gesproken over een mogelijke motie van wantrouwen.

Infantino kan nog wel rekenen op steun vanuit de Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse confederaties. Tegelijkertijd probeert hij de continentale bonden meer buitenspel te zetten door zich rechtstreeks tot individuele aangesloten bonden te richten.