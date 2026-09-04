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Jordi Cruijff ziet iets bijzonders gebeuren bij Ajax: ‘Niemand ziet dat, niemand weet dat’

4 september 2026, 17:15   Bijgewerkt: 17:32
Jordi Cruijff van Ajax
Foto: © Imago
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Jordi Cruijff heeft grote waardering voor de manier waarop Maarten Paes omgaat met zijn veranderde positie bij Ajax. De doelman moest na de komst van Marc ter Stegen een stap terug doen in de pikorde, maar maakt volgens de technisch directeur juist buiten het veld veel indruk. Cruijff vindt dat die bijdrage niet onbenoemd mag blijven.

In een uitgebreid interview met Ajax TV benadrukt Cruijff dat bij het beoordelen van de selectie niet alleen moet worden gekeken naar de spelers die tijdens de zomer naar Amsterdam kwamen. Ook spelers die al bij de club waren, hebben volgens hem een belangrijke bijdrage geleverd. Paes is daar voor de technisch directeur een duidelijk voorbeeld van.

Cruijff wijst op belangrijke rol van Paes

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"Ik vind het ook wel belangrijk om dit te zeggen", begint Cruijff. 'Maarten Paes... We praten weleens over wat gekomen is, maar we weten ook dat sommige spelers die er nog zijn de club verder hebben geholpen. Dat deed hij ook in de play-offs, daar heeft hij gewoon zijn werk geleverd."

Paes speelde in de slotfase van het afgelopen seizoen een belangrijke rol voor Ajax. In de beslissende strafschoppenserie tegen FC Utrecht keerde hij twee penalty's, waarna de Amsterdammers zich plaatsten voor Europees voetbal.

Die prestaties volgden na een moeizame eerste periode in Amsterdam. Paes was in de winter overgekomen van FC Dallas en wist zich uiteindelijk op te werken tot eerste doelman, maar zag zijn perspectief deze zomer opnieuw veranderen. Ajax haalde met voormalig Duits international Ter Stegen een nieuwe topkeeper naar de club, waardoor Paes voorlopig genoegen moet nemen met een reserverol.

‘Hij is een echte teamspeler’

De manier waarop de keeper vervolgens met die sportieve tegenvaller is omgegaan, maakt indruk op Cruijff. "Hij heeft geen makkelijk begin gehad bij Ajax", erkent Cruijff. "Maar hoe hij nu de nieuwe spelers ontvangt, niemand ziet dat, niemand weet dat, maar dat doet hij wel. Hij is een echte teamspeler en daar heb ik heel veel respect voor."

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Marc ter Stegen heeft al meer doelpunten om de oren gehad als Maarten Paes

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Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
4.103 Reacties
1.180 Dagen lid
19.161 Likes
dilima1966
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avatar

Marc ter Stegen heeft al meer doelpunten om de oren gehad als Maarten Paes

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Maarten Paes

Maarten Paes
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 28 jaar (14 mei 1998)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
0
0
2025/2026
Ajax
13
0
2025
Dallas
22
0
2024
Dallas
30
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
4
10
10
3
Feyenoord
4
4
8
4
Ajax
3
6
7
5
GAE
4
2
7
6
Fortuna
4
1
7

Complete Stand

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