Prominenten voorspellen Ajax - PSV: 'Ajax zal weer bovenaan staan'

De eerste topper van het Eredivisie-seizoen staat voor de deur. Ajax neemt het zaterdag in de eigen Johan Cruijff ArenA op tegen regerend landskampioen PSV. In gesprek met FCUpdate-verslaggever Tom Visser blikken enkele prominenten uit de voetballerij vooruit op het duel dat komen gaat.

Ajax en PSV staan zaterdag tegenover elkaar in de eerste grote krachtmeting van het nieuwe Eredivisie-seizoen. De Amsterdammers hopen met hun vernieuwde selectie het gat met de landskampioen te dichten. De grote vraag is dus vooral: hoe liggen de verhoudingen daadwerkelijk? Khalid Boulahrouz verwacht weinig verschil tussen beide ploegen en voorspelt een gelijkwaardige topper in Amsterdam.

Boulahrouz ziet kansen voor 'Tolu'

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"Normaal gesproken zijn dit ook gewoon wedstrijden op zich, maar ik denk dat het een gelijkspel wordt. Ik denk 2-2", zegt Boulahrouz voor de camera's van FCUpdate. De oud-verdediger ziet dat Ajax en PSV erg actief zijn geweest deze transferperiode. "Ajax is natuurlijk vooral opruimen en daarvoor in de plaats kwaliteit binnenhalen. Ik denk dat Jordi Cruijff dat hartstikke goed doet. Je ziet ook grote namen met kwaliteit, dus die gaan het team wel verder helpen", denkt Boulahrouz. "Maar ik denk dat PSV op het middenveld en voorin iets sterker is. Ik denk ook dat ze kampioen worden. Maar achterin vind ik ze wel heel kwetsbaar. En daar heeft Ajax ene Tolu (Arokodare, red.) lopen, dus die kan nog wel wat schade aanrichten."

Jack van Gelder vindt PSV verder

Jack van Gelder is ook te spreken over de transferzomer die Ajax achter de rug heeft, maar verwacht wel dat de ploeg van Peter Bosz aan het langste eind trekt: "PSV is normaal gesproken het meest ver. Ze hebben daar ook de nodige mutaties, maar ik denk dat PSV verder is", zegt Van Gelder, die benieuwd is naar hoe Ajax aan de aftrap verschijnt. "Gaat hij (trainer Míchel Sánchez, red.) de nieuwe jongens opstellen en pakken die het meteen op? Ik denk dat het voor Ajax net te vroeg komt."

Sjaak Swart: 'Ajax zal bovenaan staan'

Sjaak Swart, Mister Ajax, vindt het lastig in te schatten hoe de wedstrijd tegen PSV gaat verlopen. Dat komt mede door de onzekerheid of de meest recente nieuwkomers op het veld gaan verschijnen. Swart doet geen voorspelling, maar weet één ding zeker: "Ajax zal weer bovenaan staan. De trainers doen het goed, het gaat nu veel beter!"