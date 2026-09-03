heeft bij zijn debuut voor Al-Hilal direct een opvallende conclusie getrokken over het niveau in Saudi-Arabië. De Engelse spits maakte tegen Al-Ahli (3-0 winst) zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe club en was na afloop onder de indruk van het niveau.

Watkins maakte deze zomer voor een bedrag van circa zestig miljoen euro de overstap naar Al-Hilal, waar hij voor drie jaar tekende. De 30-jarige aanvaller moet het vertrek van Karim Benzema opvangen. De Fransman zag zijn contract bij Al-Hilal onlangs in onderling overleg beëindigd worden.

Artikel gaat verder onder video

Tijdens zijn eerste optreden kreeg Watkins direct de kans om kennis te maken met de Saudi Pro League. Hij begon dinsdag op de bank, maar viel na rust in. Hij maakte zijn debuut compleet door de 3-0 op het scorebord te zetten.

Watkins trekt opvallende conclusie na debuut

Watkins was na afloop opvallend lovend over zijn nieuwe competitie. "Het niveau dat ik hier vandaag zag, was eerlijk gezegd van Premier League-niveau", zei de Engelsman. "De wedstrijd was fysiek erg sterk en veeleisend, terwijl de kwaliteit extreem hoog lag."

De aanvaller had vooraf al een beeld van het niveau in Saudi-Arabië. De overwinning van Al-Hilal op Manchester City tijdens het WK voor clubs speelde namelijk een belangrijke rol in zijn beslissing om naar Riyad te vertrekken. Al-Hilal versloeg de Engelse topclub met 4-3, waarna Watkins naar eigen zeggen geïnteresseerd raakte in de club en de Saudi Pro League.

Watkins kende in ieder geval een droomstart bij Al-Hilal en lijkt vol vertrouwen aan zijn nieuwe avontuur in Saudi-Arabië te zijn begonnen. Vrijdag wacht alweer de volgende wedstrijd. Dan neemt Al-Hilal het op tegen Al Shabab en krijgt Watkins de kans om zijn sterke start een vervolg te geven.