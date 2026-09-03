Rigaux onthult bod van 25 miljoen euro: 'We konden het niet accepteren'

De transferperiode zit erop en Dévy Rigaux kijkt terug op een ‘hele intense periode’ als technisch directeur van Feyenoord. De Belg begon op 1 juni aan zijn werkzaamheden in Rotterdam en was tot laat op Deadline Day bezig met het samenstellen van de selectie. In een interview aan ESPN blikt hij uitgebreid terug op een bewogen transferzomer.

Feyenoord zag deze zomer achttien spelers vertrekken en verwelkomde zeven nieuwe gezichten. Voor Rigaux was het vooral een periode waarin sportieve ambities en financiële belangen met elkaar moesten worden afgewogen. “We hadden de opdracht om de salarismassa drastisch te laten dalen om de transferafschrijvingen naar beneden te halen”, legt de technisch directeur uit. Tegelijkertijd wilde Feyenoord zich gericht versterken en de belangrijkste spelers behouden.

Financiële zorgen dwongen Feyenoord tot lastige keuzes

Artikel gaat verder onder video

Rigaux heeft naar eigen zeggen veel vertrouwen in de huidige selectie. De Belg is vooral tevreden dat Feyenoord erin is geslaagd om belangrijke spelers zoals Givairo Read, Gjivai Zechiël en Luciano Valente binnenboord te houden. Volgens hem kunnen die voetballers sportief veel waarde toevoegen aan de ploeg.

Toch moest Feyenoord door de financiële situatie tot het laatste moment wachten om verdere versterkingen te realiseren. “Daar zijn we mee geconfronteerd”, aldus Rigaux.

De technisch directeur kende bij zijn aantreden de contouren van de financiële situatie waarin Feyenoord verkeerde. Volgens Rigaux waren er twee mogelijke routes. Feyenoord kon de sterkhouders verkopen en daarmee veel geld binnenhalen, maar had dan een volledig nieuw elftal moeten opbouwen.

De andere mogelijkheid was om de belangrijkste spelers zoveel mogelijk te behouden en vanuit een stabiele basis verder te bouwen. Die laatste optie kreeg de voorkeur. “We hebben geprobeerd om onze sterkhouders zoveel mogelijk hier te houden en vanuit kracht te handelen.”

Volgens Rigaux zorgt die keuze voor stabiliteit binnen de selectie. Daarbij wil Feyenoord bovendien verder bouwen op de eigen jeugdopleiding. Ondanks de financiële beperkingen wist de club volgens de Belg wel enkele gerichte versterkingen binnen te halen.

Rigaux spreekt zich uit over titeldroom Feyenoord

Over de sportieve doelstelling voor dit seizoen blijft Rigaux voorzichtig. Binnen Feyenoord zou volgens hem nooit specifiek over het kampioenschap zijn gesproken. Wel willen Rigaux en algemeen directeur Robert Eenhoorn de achterstand op PSV verkleinen.

“Robert en ik hebben bij onze aanstelling zelf gezegd dat we heel graag de kloof met PSV, die de afgelopen seizoenenen steeds groter werd, willen dichten. We willen competitief zijn en structureel succesvol blijven groeien."

© Imago

Rigaux onthult waarom Feyenoord Ueda liet vertrekken

Ook het vertrek van Ayase Ueda komt ter sprake. De Japanse spits, die vorig seizoen topscorer van de Eredivisie werd, maakte uiteindelijk de overstap naar Lille. Volgens Rigaux was Ueda op een logisch moment in zijn carrière bij Feyenoord aangekomen om een volgende stap te zetten.

“Hij was aan het einde van zijn cyclus bij Feyenoord”, stelt Rigaux. De aanvaller was eind augustus 28 jaar geworden, had een WK achter zijn naam staan en beschikte nog over een contract voor twee seizoenen. Volgens de technisch directeur was dat het moment om naar de mogelijkheden op de transfermarkt te kijken.

Er was onder meer belangstelling vanuit Turkije. Fenerbahçe bracht volgens Rigaux een bod van 25 miljoen euro uit op de Japanner. Ueda had echter zelf aangegeven graag de stap naar een club uit een van de vijf grootste Europese competities te willen maken, met de Premier League als favoriete bestemming.

“Dan moet je ook de wil van een speler respecteren”, zegt Rigaux. Een overstap naar Engeland werd uiteindelijk niet concreet. Lille meldde zich wel en bereikte uiteindelijk een akkoord met Feyenoord voor een bedrag van vijftien miljoen euro.

Volgens Rigaux was dat voor Lille een groot bedrag, mede gezien de leeftijd van de aanvaller. De Franse club zou normaal gesproken voor spelers van boven de 25 jaar slechts enkele miljoenen euro's betalen.

Het bedrag dat Feyenoord voor Ueda ontving, kwam bovendien goed van pas om de financiële positie van de club verder te verbeteren. Daarmee vormde het vertrek van de Japanse spits niet alleen een sportieve keuze, maar speelde de transfer ook een belangrijke rol in het financiële beleid van de Rotterdammers.

Voor Rigaux begint daarmee een nieuwe fase. De transfermarkt is voorlopig gesloten en de Belg kan zich nu volledig richten op het voetbal binnen de lijnen. De komende maanden zal duidelijk worden hoe zijn eerste transferperiode als technisch directeur uiteindelijk uitpakt voor Feyenoord.