Feyenoord gaat naar verwachting in de laatste dagen tot de deadline geen grote inkomende transfers meer realiseren. Dat schrijft ESPN op basis van bronnen rond de Rotterdamse club.

Gisteren (maandag) maakte Feyenoord, vlak voor het sluiten van de markt, nog een grote uitgaande transfer wereldkundig. De club verkocht Eredivisietopscorer Ayase Ueda voor 15 miljoen euro aan het Franse LOSC Lille. Datzelfde bedrag werd eerder door VfB Stuttgart betaald voor Leo Sauer. Daarnaast brachten ook spelers als Anel Ahmedhodzic (voor 7 miljoen naar Burnley), In-beom Hwang (voor 4,5 miljoen naar FC Porto en Casper Tengstedt (voor 4 miljoen naar Toulouse) de nodige miljoenen in het laatje.

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De zender becijfert dan ook dat Feyenoord in totaal bijna 50 miljoen euro heeft binnengeharkt op de transfermarkt, terwijl ook grootverdieners als Calvin Stengs, Gernot Trauner en Luka Ivanusec van de loonlijst zijn verdwenen. Daar staat tegenover dat er bijna 20 miljoen euro is geïnvesteerd in aankopen als Nacho Ferri, Charles Vanhoutte en Tjark Ernst.

Toch lijkt Feyenoord niet met een goedgevulde portemonnee op zoek te kunnen naar - bijvoorbeeld - een vervanger voor Ueda. "De Rotterdammers hebben op dit moment niet de financiële middelen om gewenste versterkingen aan te trekken en zijn daarom alleen nog in de markt voor absolute buitenkansjes. De matige financiële slagkracht heeft alles te maken met de opruimwerkzaamheden die technisch directeur Dévy Rigaux te doen heeft en de eenwording tussen de club en het stadion", schrijft ESPN.