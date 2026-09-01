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'Manchester City sluit monsterdeal, maar niet voor Cody Gakpo'

1 september 2026, 14:21
Enzo Fernandez in het shirt van Chelsea
Foto: © Imago / Realtimes
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
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Manchester City lijkt vlak voor het sluiten van de zomerse transferperiode nog een enorme transfer te gaan afronden. De club is volgens verschillende media dicht bij het aantrekken van Enzo Fernández, die moet overkomen van Chelsea en een opvallende primeur achter zijn naam krijgt.

Fernández (25) staat sinds de winterstop van het seizoen 2022/23 onder contract bij Chelsea. De middenvelder, die vlak daarvoor met Argentinië beslag had gelegd op de wereldtitel op het WK in Qatar, werd voor liefst 121 miljoen euro overgenomen van Benfica.

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Transferjournalist Nicolò Schira schrijft op X dat Chelsea en Manchester City inmiddels een akkoord hebben bereikt over de transfer van Fernández, die voor 130 miljoen euro naar Manchester zou verkassen. Voor de Argentijn zou een contract tot medio 2032 klaarliggen. Mocht de transfer doorgaan, dan wordt Fernández de eerste speler ooit die twee keer voor meer dan 100 miljoen euro van club verwisselt. In het Etihad Stadium zou Fernández herenigd worden met trainer Enzo Maresca, onder wie hij vorig seizoen een aantal maanden speelde bij The Blues.

Manchester City werd de afgelopen dagen nog volop gelinkt aan Cody Gakpo. De club zou zo'n 99 miljoen euro voor de Nederlander over hebben gehad, maar Liverpool zou dat bod hebben afgewezen omdat er op korte termijn geen vervanger meer voor Gakpo gehaald zou kunnen worden.

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Enzo Fernández

Enzo Fernández
Chelsea
Team: Chelsea
Leeftijd: 25 jaar (17 jan. 2001)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Chelsea
1
0
2025/2026
Chelsea
36
10
2024/2025
Chelsea
36
6
2023/2024
Chelsea
28
3

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Stand Premier League 2026/2027

Premier League
GS
DS
PT
1
Man City
2
4
6
2
Arsenal
2
4
6
3
Hull
2
3
6
4
Chelsea
2
2
6
5
Brentford
2
3
4

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