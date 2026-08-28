is niet langer speler van Arsenal, zo maakt de club bekend. Het contract van de 26-jarige aanvaller, die in het seizoen 2021/22 op huurbasis voor Feyenoord speelde, is ontbonden. Met Nelson vertrekt de laatste Arsenal-speler die nog actief is geweest onder Arsène Wenger.

De inmiddels 76-jarige Wenger stond tussen 1996 en 2018 liefst 22 jaar aan het roer bij Arsenal en werkte in die periode samen met een een enorme waslijst aan spelers, waaronder wereldtoppers als Thierry Henry en onze 'eigen' Dennis Bergkamp. Sinds het afscheid van de Fransman vertrokken één voor één alle spelers die nog onder hem actief waren geweest, Nelson was als enige nog over.

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Tot nu, want Arsenal heeft het doorlopende contract van Nelson - hij lag nog vast tot medio 2027 - ontbonden. De aanvaller kwam de afgelopen jaren in totaal tot 90 officiële wedstrijden namens The Gunners, waarin hij goed was voor 8 doelpunten en 9 assists.

Nelson is in zijn Arsenal-jaren meermaals verhuurd. De Engelsman deed ervaring op bij achtereenvolgens Hoffenheim, Feyenoord, Fulham en Brentford. In zijn jaar bij Feyenoord kwam Nelson tot 33 wedstrijden, waarin hij onder Arne Slot goed was voor vier goals en 7 assists. De aanvaller was onder meer basisspeler in de verloren finale van de Conference League tegen AS Roma.