LIVE | Ceremonie begonnen van loting Europa League en Conference League

Zodra de loting voor de competitiefase van de Europa League erop zit, gaan we in één moeite door met die van de Conference League. In dat toernooi vormen Ajax en FC Twente de Nederlandse inbreng.

Ajax won vorig seizoen de Eredivisie-play-offs en stroomden derhalve in de tweede voorronde van de Conference League in. Daarin werd overtuigend afgerekend met het Servische FK Vojvodina Novi Sad. Daarop volgde een tweeluik tegen het Ierse Shelbourne, dat eveneens winnend werd afgesloten. In de play-offs rekende Ajax vervolgens in twee doelpuntrijke wedstrijden af met het Zwitserse FC Sion.

FC Twente eindigde vorig seizoen als vierde in de Eredivisie en plaatste zich zo voor de tweede voorronde van de Europa League. Daarin bleek het Hongaarse Ferencváros echter over twee wedstrijden de sterkste. De Tukkers zakten daardoor af naar de derde voorronde van de Conference League, waarin werd afgerekend met het Slowaakse DAC 1904. In de play-offronde volgde een dubbele confrontatie met Qarabag. Daarin wist de ploeg van John van den Brom de 0-1 thuisnederlaag weg te poetsen bij de return in Azerbeidzjan, die gisteravond na verlenging met 1-4 werd gewonnen.