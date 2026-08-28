Live voetbal

LIVE | Ceremonie begonnen van loting Europa League en Conference League

28 augustus 2026, 13:00
Loting EL en ECL 2026/27
Foto: © Imago / Realtimes
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
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Vanmiddag vanaf 13.00 uur vindt de loting voor de competitiefase van de Europa League én de Conference League plaats. De ceremonie begint met de Europa League; daarna volgt de Conference League. Namens Nederland gaan AZ en N.E.C. de koker in als het gaat om de Europa League, terwijl FC Twente en Ajax zich via de voorrondes plaatsten voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Op welke clubs gaan zijn stuiten? Mis niets en volg beide lotingen via onderstaand liveblog.

LIVE | Loting competitiefase Europa League & Conference League

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2m geleden

13:07

Sebastian Rode op het podium

Europa League-winnaar van 2022 Sebastian Rode wordt op het podium geroepen. Hij gaat straks assisteren met de loting. 

3m geleden

13:06

NEC zit er klaar voor

5m geleden

13:03

Wanneer worden de balletjes uit de bakken gehaald?

Gisteren duurde het een halfuur voordat de loting daadwerkelijk begon. Het zal vandaag ook weer even duren. In totaal wordt een uur uitgetrokken voor de gehele ceremonie.  

7m geleden

13:02

Ceremonie begint

We beginnen met een muzikale uitvoering van de hymne van de Europa League, net als gisteren gebeurde voor de Champions League. 

16m geleden

12:53

Van Halst: 'Conference League moet toptarget zijn voor Ajax'

Wat Ziggo-analist Jan van Halst betreft, moet Ajax vol inzetten op het winnen van de Conference League. Het derde Europese clubtoernooi is pas recent, in het seizoen 2021/22, geïntroduceerd en is de enige trofee die nog ontbreekt in de goedgevulde prijzenkast van de Amsterdammers. Alleen Chelsea wist álle Europese prijzen (Europa Cup1/Champions League, Europa League, UEFA Cup én Conference Leaegue) tot nu toe te veroveren.

29m geleden

12:40

Teruglezen: zo verliep de CL-loting

Gisteren werd de loting voor de competitiefase van de Champions League al verricht. Voor de Nederlandse deelnemers, PSV en Feyenoord, rolde een aantal fraaie affiches uit de koker. Hieronder lees je het liveblog van die loting terug:

Teruglezen | Zo verliep de Champions League-loting met Feyenoord en PSV

Teruglezen | Zo verliep de Champions League-loting met Feyenoord en PSV

PSV en Feyenoord horen donderdagavond welke acht tegenstanders zij treffen in de competitiefase van de Champions League. Volg de loting vanaf 18.00 uur live in ons liveblog.

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1u geleden

12:03

Potindeling Conference League

In de Conference League werkt het allemaal net even anders. In dit toernooi spelen de 36 clubs geen acht, maar zes wedstrijden in de competitiefase. Daarom zijn de clubs verdeeld in zes potten van zes, Ajax en FC Twente treffen uit elke pot één tegenstander en spelen drie thuis- en drie uitwedstrijden. Zo ziet de potindeling, gebaseerd op de Europese clubcoëfficiënt, eruit:

Pot 1
Atalanta (ITA)
SC Braga (POR)
Ajax (NED)
SC Freiburg (DUI)
Benfica (POR)
FC Kopenhagen (DEN)

Pot 2
FC Midtjylland (DEN)
Rode Ster Belgrado (SER)
KRC Genk (BEL)
Panathinaikos (GRI)
Pafos FC (CYP)
Brighton & Hove Albion (ENG)

Pot 3
FC Lugano (ZWI)
Getafe (SPA)
KuPS Kuopio (FIN)
FC Twente (NED)
Bodø/Glimt (NOO)
Sint-Truiden (BEL)

Pot 4
Lincoln Red Imps (GIB)
SK Brann (NOO)
Heart of Midlothian (SCO)
Kairat Almaty (KAZ)
Trabzonspor (TUR)
Universitatea Craiova (ROE)

Pot 5
Riga FC (LET)
Hajduk Split (KRO)
FK Jablonec (TSJ)
AGF Aarhus (DEN)
FC Nordsjælland (DEN)
Inter Club d'Escaldes (AND)

Pot 6
FC Thun (ZWI)
CSKA Sofia (BUL)
Kauno Žalgiris (LIT)
Mjällby AIF (ZWE)
Iberia 1999 (GEO)
Egnatia (ALB)

1u geleden

12:01

Potindeling Europa League

De 36 deelnemende ploegen aan de Europa League zijn verdeeld over vier potten van elk negen clubs. AZ en NEC treffen acht verschillende tegenstanders, uit elke pot twee. Daarvan wordt er een thuis ontvangen en tegen de andere ploeg volgt een uitwedstrijd. Dit is de volledige potindeling van de Europa League:

Pot 1
Bayer Leverkusen (DUI)
Benfica (POR)
Juventus (ITA)
AC Milan (ITA)
Olympique Lyon (FRA)
AZ (NED)
Olympiakos (GRI)
Real Sociedad (SPA)
Olympique Marseille (FRA)

Pot 2
Ferencváros (HON)
Viktoria Plzeň (TSJ)
Union Sint-Gillis (BEL)
Dinamo Zagreb (KRO)
Red Bull Salzburg (OOS)
Celtic (SCO)
Sparta Praag (TSJ)
Stade Rennes (FRA)
Anderlecht (BEL)

Pot 3:
Sturm Graz (OOS)
Lech Poznań (POL)
Crystal Palace (ENG)
Bournemouth (ENG)
Sunderland (ENG)
NK Celje (SLO)
Jagiellonia Białystok (POL)
Omonia Nicosia (CYP)
Celta de Vigo (SPA)

Pot 4
Hoffenheim (DUI)
Beşiktaş (TUR)
Torrense (POR)
Hapoel Beër Sheva (ISR)
NEC (NED)
OFI Kreta (GRI)
Lillestrøm (NOO)
Levski Sofia (BUL)
FC Ararat-Armenia (ARM)

 

2u geleden

11:37

Ajax en Twente in de Conference League

Zodra de loting voor de competitiefase van de Europa League erop zit, gaan we in één moeite door met die van de Conference League. In dat toernooi vormen Ajax en FC Twente de Nederlandse inbreng.

Ajax won vorig seizoen de Eredivisie-play-offs en stroomden derhalve in de tweede voorronde van de Conference League in. Daarin werd overtuigend afgerekend met het Servische FK Vojvodina Novi Sad. Daarop volgde een tweeluik tegen het Ierse Shelbourne, dat eveneens winnend werd afgesloten. In de play-offs rekende Ajax vervolgens in twee doelpuntrijke wedstrijden af met het Zwitserse FC Sion.

FC Twente eindigde vorig seizoen als vierde in de Eredivisie en plaatste zich zo voor de tweede voorronde van de Europa League. Daarin bleek het Hongaarse Ferencváros echter over twee wedstrijden de sterkste. De Tukkers zakten daardoor af naar de derde voorronde van de Conference League, waarin werd afgerekend met het Slowaakse DAC 1904. In de play-offronde volgde een dubbele confrontatie met Qarabag. Daarin wist de ploeg van John van den Brom de 0-1 thuisnederlaag weg te poetsen bij de return in Azerbeidzjan, die gisteravond na verlenging met 1-4 werd gewonnen.

2u geleden

11:29

AZ en NEC in de Europa League

We gaan straks van start met de loting voor de Europa League. Nederland wordt in dat toernooi vertegenwoordigd door twee clubs: NEC en AZ.

De Nijmegenaren plaatsten zich als nummer drie van de Eredivisie voor de voorrondes van de Champions League. Daarin ontdeed de ploeg van Dick Schreuder zich eerst van Olympiakos Piraeus, maar bleek het Noorse FK Bodø/Glimt een maatje te groot in de play-offs. Daarom is NEC een niveautje afgezakt en gaat de club zometeen de koker in bij de loting voor de Europa League.

AZ won vorig seizoen de KNVB Beker, door datzelfde NEC in de eindstrijd in De Kuip met liefst 5-1 te kloppen. De Alkmaarders verzekerden zich daardoor eveneens van een ticket voor de competitiefase van de Europa League.

2u geleden

11:25

Welkom!

Goedemorgen en welkom in dit liveblog! Hier volgen je de komende uren de loting voor de competitiefases van de Europa League én de Conference League, waarbij in totaal vier Nederlandse clubs de koker in gaan. Om 13.00 uur gaat het spektakel van start.

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