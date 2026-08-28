N.E.C. gaat zich versterken met , zo onthult de Duitse transferjournalist Florian Plettenberg, verbonden aan Sky. De 28-jarige middenvelder moet transfervrij overkomen van TSG 1899 Hoffenheim.

Geiger doorliep de jeugdopleiding van Hoffenheim en maakte sinds 2016 deel uit van de eerste selectie. Sindsdien kwam de centrale middenvelder tot 147 officiële optredens namens de club, waarvan 125 in de Bundesliga. In totaal was hij daarin goed voor vijf doelpunten en vijftien assists. Afgelopen seizoen speelde Geiger op huurbasis voor het Schotse Aberdeen.

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Voor Dick Schreuder is Geiger geen onbekende. De huidige trainer van N.E.C. werkte in het seizoen 2019/20, toen hij als assistent van zijn broer Alfred bij Hoffenheim werkzaam was, al samen met de middenvelder.

Deze zomer keerde Geiger terug bij Hoffenheim, waar zijn contract nog doorloopt tot medio 2027. Plettenberg weet echter te melden dat de club het contract van de middenvelder heeft ontbonden, waardoor hij transfervrij op zoek kan naar een nieuwe werkgever. N.E.C. gaat daarvan profiteren, weet de journalist. Geiger zal vandaag (vrijdag) nog medisch gekeurd worden, indien dat geen problemen oplevert zal hij zijn handtekening gaan zetten onder een contract tot medio 2028.