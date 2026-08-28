Europa League-loting met NEC en AZ: hoe laat en waar wordt het uitgezonden?

Vandaag vindt in Monaco de loting voor de competitiefase van de Europa League plaats. Namens Nederland gaan twee clubs de koker in: N.E.C., dat strandde in de play-offs voor een plek in de Champions League, en bekerwinnaar AZ. De loting wordt live uitgezonden op tv, maar hoe laat en op welke zender? Je leest het hier.

Hoe laat begint de Europa League-loting?

De loting voor de competitiefase van de Europa League begint vrijdagmiddag (28 augustus) om 13.00 uur.

Waar wordt de Europa League-loting uitgezonden?

Ziggo Sport zendt de Europa League-loting, en aansluitend die voor de competitiefase van de Conference League, in zijn geheel uit op het hoofdkanaal, voor abonnees te vinden op kanaal 14. De uitzending begint om 12.30 eindigt naar verwachting rond 14.30 uur.

Potindeling Europa League 2026/27

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Pot 1

Bayer Leverkusen (DUI)

Benfica (POR)

Juventus (ITA)

AC Milan (ITA)

Olympique Lyon (FRA)

AZ (NED)

Olympiakos (GRI)

Real Sociedad (SPA)

Olympique Marseille (FRA)

Pot 2

Ferencváros (HON)

Viktoria Plzeň (TSJ)

Union Sint-Gillis (BEL)

Dinamo Zagreb (KRO)

Red Bull Salzburg (OOS)

Celtic (SCO)

Sparta Praag (TSJ)

Stade Rennes (FRA)

Anderlecht (BEL)

Pot 3:

Sturm Graz (OOS)

Lech Poznań (POL)

Crystal Palace (ENG)

Bournemouth (ENG)

Sunderland (ENG)

NK Celje (SLO)

Jagiellonia Białystok (POL)

Omonia Nicosia (CYP)

Celta de Vigo (SPA)

Pot 4

Hoffenheim (DUI)

Beşiktaş (TUR)

Torrense (POR)

Hapoel Beër Sheva (ISR)

NEC (NED)

OFI Kreta (GRI)

Lillestrøm (NOO)

Levski Sofia (BUL)

FC Ararat-Armenia (ARM)

Speeldata competitiefase Europa League 2026/27

Speelronde 1: 16 & 17 september 2026

Speelronde 2: 15 oktober 2026

Speelronde 3: 22 oktober 2026

Speelronde 4: 5 november 2026

Speelronde 5: 26 november 2026

Speelronde 6: 10 december 2026

Speelronde 7: 21 januari 2027

Speelronde 8: 28 januari 2027

Wie bereikt de knock-outfase?

In de competitiefase van de Europa League speelt elk van de 36 clubs acht wedstrijden, vier uit en vier thuis. Daarin treffen zij uit elk van de vier potten twee tegenstanders. Dat levert na acht speelronden een gezamenlijke ranglijst op. De eerste 8 teams plaatsen zich rechtstreeks voor de achtste finales.

De nummers 9 tot en met 24 van de competitiefase gaan in de tussenronde, die wordt gespeeld op 18 en 25 februari 2027, strijden om een plek in de achtste finales. Voor de nummers 25 tot en met 36 van de eindrangschikking zit het Europese seizoen erop, omdat er geen 'vangnet' meer naar de Conference League bestaat zijn zijn officieel uitgeschakeld.