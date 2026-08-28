FC Twente-trainer John van den Brom beleefde voorafgaand aan de return tegen Qarabag al een emotioneel moment. Dat vertelt de coach na de 1-4 zege, waarmee de Tukkers zich plaatsten voor de competitiefase van de Conference League, aan ESPN.

Twente verloor vorige week de heenwedstrijd in de eigen Grolsch Veste met 0-1, en moest bij de return in Azerbeidzjan dus aan de bak. Na een uur spelen kwam de ploeg van Van den Brom ook in het uitduel op achterstand, maar door late treffers van Marko Pjaca en Max Bruns sleepte Twente er alsnog een verlenging uit. Daarin maakte Wout Weghorst de bevrijdende 1-3, kreeg Qarabag-middenvelder Marko Jankvic zijn tweede gele - en dus een rode - kaart en gooide Younes Taha het duel na een enorme blunder in het slot: 1-4, klus geklaard.

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Van den Brom verschijnt na de wedstrijd uiteraard content voor de camera's van ESPN. "Het hele plaatje klopte vandaag. Dit is wat Europees voetbal zo mooi maakt", zegt de 59-jarige trainer onder meer. Daarbij is Van den Brom vooral blij dat het tactische plan dat voorbereid was, daadwerkelijk goed uitpakte. "Het was een tegenvaller, de 1-0 achter. Maar we zijn erin blijven geloven en hebben gewisseld. Het bekende scenario waarop we getraind hadden hebben we gedaan. Daar scoren we weer uit. Met name de 3-1. De ontlading na de goal van Wout was al enorm. En later de fout, die Younes mooi afmaakte. Dan zie je een rode kaart bij hen en hebben we professioneel de wedstrijd uitgespeeld."

De trainer kreeg het voor de aftrap al even te kwaad, vertelt Van den Brom even later. "We hadden voor de wedstrijd hadden we een heel mooi filmpje van onze media-afdeling. Stef heeft dat gemaakt. Dan komen al die beelden van wat Twente al gedaan heeft in Europa, waar heel veel jongens bij betrokken waren. Als je dat ziet dan krijg je kippenvel, dan krijg je tranen. Je haalt alles uit de kast om die jongens bewust te maken dat dit de laatste kans is. We moeten ervoor gaan, tot de laatste seconde, en dat hebben ze gedaan. Dat is geweldig."