Conference League-loting met Ajax en FC Twente: hoe laat en waar wordt het uitgezonden?

Vrijdagmiddag vindt de loting voor de competitiefase van de Conference League plaats. Namens Nederland gaan Ajax en FC Twente de koker in. De loting wordt live uitgezonden op tv, maar hoe laat begint die precies en op welke zender is hij te zien? Je leest het hier.

Hoe laat begint de Conference League-loting en waar is die te zien?

De loting voor de competitiefase van de Conference League vindt vrijdagmiddag 28 augustus plaats. De gezamenlijke lotingsceremonie voor de Europa League en Conference League begint om 13.00 uur in het Grimaldi Forum in Monaco. De Conference League-loting volgt aansluitend op die van de Europa League.

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Ziggo Sport zendt beide lotingen volledig uit op Ziggo Sport 1. De uitzending begint om 12.30 uur en eindigt naar verwachting rond 14.30 uur.

Potindeling Conference League 2026/27

Pot 1

Atalanta (ITA)

SC Braga (POR)

Ajax (NED)

SC Freiburg (DUI)

Benfica (POR)

FC Kopenhagen (DEN)

Pot 2

FC Midtjylland (DEN)

Rode Ster Belgrado (SER)

KRC Genk (BEL)

Panathinaikos (GRI)

Pafos FC (CYP)

Brighton & Hove Albion (ENG)

Pot 3

FC Lugano (ZWI)

Getafe (SPA)

KuPS Kuopio (FIN)

FC Twente (NED)

Bodø/Glimt (NOO)

Sint-Truiden (BEL)

Pot 4

Lincoln Red Imps (GIB)

SK Brann (NOO)

Heart of Midlothian (SCO)

Kairat Almaty (KAZ)

Trabzonspor (TUR)

Universitatea Craiova (ROE)

Pot 5

Riga FC (LET)

Hajduk Split (KRO)

FK Jablonec (TSJ)

AGF Aarhus (DEN)

FC Nordsjælland (DEN)

Inter Club d'Escaldes (AND)

Pot 6

FC Thun (ZWI)

CSKA Sofia (BUL)

Kauno Žalgiris (LIT)

Mjällby AIF (ZWE)

Iberia 1999 (GEO)

Egnatia (ALB)

In totaal doen 36 clubs mee aan de competitiefase. Anders dan in de Europa League worden de deelnemers verdeeld over zes potten van zes clubs. Iedere club krijgt zes verschillende tegenstanders en treft één club uit iedere pot. Van de zes wedstrijden worden er drie thuis en drie uit gespeeld.

Speeldata competitiefase Conference League 2026/27

Speelronde 1: 15 oktober 2026

Speelronde 2: 22 oktober 2026

Speelronde 3: 5 november 2026

Speelronde 4: 26 november 2026

Speelronde 5: 10 december 2026

Speelronde 6: 17 december 2026

Wie bereikt de knock-outfase?

In de competitiefase van de Conference League speelt elk van de 36 clubs zes wedstrijden tegen zes verschillende tegenstanders. Na zes speelronden ontstaat één gezamenlijke ranglijst. De nummers 1 tot en met 8 plaatsen zich rechtstreeks voor de achtste finales.

De nummers 9 tot en met 24 moeten via de tussenronde alsnog een ticket voor de achtste finales zien te bemachtigen. Die wedstrijden worden gespeeld op 18 en 25 februari 2027. Voor de nummers 25 tot en met 36 zit het Europese seizoen er direct op.

De achtste finales staan gepland voor 11 en 18 maart, waarna de kwartfinales op 8 en 15 april en de halve finales op 29 april en 6 mei worden afgewerkt. De finale van de Conference League wordt op woensdag 2 juni 2027 gespeeld in het Beşiktaş Park in Istanbul.