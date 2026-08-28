geeft na de 5-3 zege van Ajax op FC Sion een opvallend interview aan Ziggo Sport-verslaggever Sam van Royen. Analist en oud-Ajacied Rafael van der Vaart kan het enorm waarderen.

Ajax-trainer Míchel Sánchez bedeelde Tolu donderdagavond zijn eerste basisplaats van het seizoen toe. De Nigeriaanse spits betaalde het vertrouwen terug met twee doelpunten, waarmee hij een belangrijk aandeel had in het bereiken van de competitiefase van de Conference League. Kort na de wedstrijd meldt Tolu zich bij Van Royen, die hem eerst vraagt waaróm hij mocht starten. "De reden is dat de coach heeft besloten dat ik mocht starten", zegt de spits met een brede grijns. "Wat de trainer zei? 'Tolu, je mag starten'. Waarom? Dat weet ik niet, hij beslist. Ik denk dat ik aan de beurt was. Je ziet dat we rouleren met Kasper (Dolberg, red.) en Leo (Marcos Leonardo, red.). Misschien mag dit weekend Kasper of Leonardo weer starten, de coach beslist."

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Van Royen brengt het gesprek even later op de twee goals van Tolu. De eerste, waarbij de spits de bal na een moeizame aanname snoeihard in het dak van het doel jaagde, wat gebeurde daar? "Kwaliteit. Pure kwaliteit. De jongens weten dat ik dat op de training de hele tijd doe", zegt Tolu met een grijns, voordat hij toegeeft dat er wat geluk bij kwam kijken. "Ik ben blij dat ik me kon herstellen na de matige aanname en alsnog kon scoren." De tweede goal, waarbij Tolu afrondde na een fraaie aanval over meerdere schijven, kon de spits ook bekoren. "Dat de kwaliteiten de we als team hebben zien, en de schoonheid van het Ajax-voetbal."

Daarna vraagt Van Royen aan Tolu hoe hij gaat herstellen van de inspanning tegen Sion, aangezien zondag alweer een uitwedstrijd tegen Telstar op het programma staat. "De gym", begint de spits. "Geen ijsbad?", wil de verslaggever vervolgens weten, waarop Tolu lachend onderbreekt: "Mag ik mijn zin afmaken? De gym, een ijsbad, de jacuzzi, een massage, wat fietsen", somt hij vervolgens op. "De staf maakt geen grappen en is er vrij strikt over, dat hebben we ook nodig."

Daarmee zit het interview van Tolu erop en switcht de regie terug naar presentator Noa Vahle, die met analisten Van der Vaart en Wim Kieft langs het veld staat. "Wat een héérlijk zelfvertrouwen, hè?", vraagt Vahle. "Leuk", oordeelt Van der Vaart. "Het is gewoon een heerlijk interview. Van: 'Sam, mag ik effe, ik ben nog niet klaar'. Jullie lullen er ook altijd doorheen, het is wel lekker dat iemand dat een keer zegt. Mooi interview", lacht de analist. Ook Kieft kan het gesprek waarderen: "Zelfvertrouwen, maar niet overdreven, toch? Niet 'hier ben ik, ik ben het mannetje'. Het lijkt me heerlijk dat je, denk ik, voorlopig die plek hebt. Dan moet je het verder uitbouwen. Maar een grappige gozer, ja", aldus de oud-spits.