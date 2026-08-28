Ajax ziet in van América de gewenste opvolger van , zo meldt het Mexicaanse Récord. De Amsterdammers zouden reeds een openingsbod op de 26-jarige international van Uruguay hebben uitgebracht, volgens WFCGRONINGEN gaat het om een bedrag van rond de 12 miljoen euro.

Rodríguez staat sinds 2022 onder contract bij América. Namens de Mexicaanse club kwam de linksbuiten tot dusverre tot 157 officiële wedstrijden. Daarin was Rodríguez goed voor 42 doelpunten en 28 assists. Sinds 2019 mag hij zich international van Uruguay noemen, inmiddels staat de teller op 36 interlands. Afgelopen zomer kwam de aanvaller in alle drie de wedstrijden die Uruguay speelde op het WK, als invaller binnen de lijnen.

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Journalist Carlos Ponce de León schrijft dat Ajax een 'genereus' openingsbod op Rodríguez heeft uitgebracht, schrijft Récord, dat vermoedelijk boven de 10 miljoen dollar zal liggen. "Als de deal doorgaat, ontvangt Club América meer dan het bedrag dat het destijds heeft betaald om de speler over te nemen van het Amerikaanse Los Angeles FC", aldus het medium. Naar verluidt was met die transfer een bedrag van rond de 6 miljoen euro gemoeid.

Twitteraar WFCGRONINGEN weet zelfs te melden dat Ajax circa 14 miljoen euro op Rodríguez zou hebben geboden. Later plaatst het account een rectificatie waarbij aangegeven wordt dat het om 14 miljoen dollar gaat, wat omgerekend neerkomt op 12 miljoen euro. "De 26-jarige linksbuiten van Club América en Uruguay moet de vervanger van Mika Godts worden. Ajax heeft volle vertrouwen in deze deal!", zo valt te lezen.

Als Rodríguez inderdaad de vervanger van Godts moet worden, dan heeft hij grote schoenen te vullen in de Johan Cruijff ArenA. De 21-jarige Belg was vorig seizoen in 44 wedstrijden voor Ajax rechtstreeks betrokken bij 32 doelpunten (17 goals, 15 assists). Ajax verkocht de buitenspeler eerder deze zomer voor zo'n 55 miljoen euro aan Paris Saint-Germain.