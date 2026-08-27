Jorthy Mokio ergert zich kapot aan ploeggenoot bij Ajax

wekte donderdagavond irritatie bij . Nadat Leonardo een grote kans miste voor Ajax tegen FC Sion (5-3), liet Mokio zijn frustraties de vrije loop.

Leonardo kwam na een uur binnen de lijnen en liet meerdere kansen onbenut. Dat was niet voor het eerst, weet Ziggo Sport-analist Wim Kieft. “Wat je nodig hebt, is een doelpunt om het goede gevoel te krijgen”, zegt Kieft, die Leonardo wel een compliment maakt om zijn loopacties. De afronding was veelal minder, zoals toen hij in de blessuretijd oog in oog met doelman Anthony Racioppi stond. Leonardo had Mokio aan zijn zijde, maar ging voor eigen succes. Hij gaf zijn schot te weinig richting mee, waardoor Racioppi redding kon brengen.

“Doe eens rustig man”, zegt Kieft over die kans. “Je staat helemaal vrij! Laat ‘m gewoon in de andere hoek vallen. Maar goed, dat typeert ook het moment waarin hij zit.” Leonardo had ook Mokio kunnen aanspelen. De middenvelder liet zijn frustratie duidelijk blijken: hij gebaarde boos met zijn armen na de misser van Leonardo. Als Leonardo wel had gescoord, was de goal wel afgekeurd wegens buitenspel van Mokio, eerder in de aanval.

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Rafael van der Vaart weet wat Leonardo doormaakt. “Als je niet in vorm bent, is het net alsof je op een handbaldoel moet schieten. Als je in vorm bent, dan staat er niet eens een keeper in het doel. Zo is het gewoon. Dat is vorm.”

“Het is makkelijk voor ons om kritiek te uiten, maar hij zit er midden in”, vult Kieft aan. “Het gaat een eigen leven leiden in z’n hoofd. Het publiek begint een beetje te morren en heeft met Tolu een nieuwe held gevonden. Dan werkt het allemaal even niet mee voor die jongen. Daar moet je doorheen. Je moment gaat komen en dan moet je het pakken.”

Analisten over Mokio

Ook Mokio ontvangt kritiek. De middenvelder viel halverwege de eerste helft in voor de geblesseerde Youri Regeer. “Die gaat in de tweede helft op de plek van Klaassen spelen. Zo slordig! Houd het gewoon simpel, weet je”, aldus Kieft.

Van der Vaart reageert: “Ik heb het gevoel dat als je tegen hem zegt ‘jij bent gewoon nummer zes en je speelt de bal niet verder dan drie meter’, je echt wereldspeler aan hem hebt. Alleen vrees ik dat hij zichzelf veel beter vindt dan hij uiteindelijk is.”