Live voetbal 6

Wout Weghorst toont zich van slechte kant met onsportief gedrag

27 augustus 2026, 21:17   Bijgewerkt: 21:23
Wout Weghorst
Foto: © ESPN
2 reacties
Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
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Wout Weghorst bewees donderdag zijn waarde voor FC Twente in de return tegen FK Qarabag in de derde voorronde van de Conference League (1-4 overwinning). De routinier ging voorop in de strijd en leverde een doelpunt en een assist. In de slotfase haalde Weghorst nog het bloed onder de nagels van tegenstander Marko Janković, die met rood kon inrukken.

FC Twente moest donderdagavond alle zeilen bijzetten in Azerbeidzjan om zich te plaatsen voor de competitiefase van de Conference League. De Tukkers hadden de heenwedstrijd in eigen huis vorige week met 0-1 verloren, waardoor de uitgangspositie niet goed was.

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De situatie werd vervolgens alleen maar penibeler toen Kady Borges Qarabag na een klein uur op voorsprong bracht, maar in de slotfase van de reguliere speeltijd wist FC Twente het tij toch nog te keren, dankzij doelpunten van Marko Pjaca, die scoorde op aangeven van Weghorst, en Max Bruns: 1-2.

In de aansluitende verlenging stond Weghorst vervolgens op. De ervaren spits combineerde in de zestien met Daouda Weidmann en rondde vervolgens overtuigend af vanbinnen de zestien: 1-3. FC Twente werd vervolgens verder in het zadel geholpen door Janković. De middenvelder van Qarabag werd op ongeveer 25 meter van het eigen doel gevloerd door Weghorst, waarna scheidsrechter Rohit Saggi floot voor een overtreding van de spits.

Weghorst kwam ten val en leek bij zijn landing vervolgens bewust zijn rechterknie in het lichaam van Janković te plaatsen. De middenvelder van Qarabag was daar niet van gediend en gaf Weghorst een duw, waarna de Oranje-international met ontzettend veel theater naar de grond ging.

Weghorst leek veel pijn te hebben. Toen hij echter zag dat Janković zijn tweede gele kaart van de avond kreeg van Saggi, stak hij zijn duim op naar de scheidsrechter, stond hij meteen op en keek hij met veel venijn naar Janković, die met tweemaal geel dus kon inrukken. Met een man meer breidde FC Twente de score vervolgens nog verder uit, via een doelpunt van Younes Taha.

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redknap
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redknap
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Wout leert snel bij. Voetballen is niet zo veel maar hij wel lastige speler en vanavond was hij nuttig.

Quarlon
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

redknap
224 Reacties
1.180 Dagen lid
1.122 Likes
redknap
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Wout leert snel bij. Voetballen is niet zo veel maar hij wel lastige speler en vanavond was hij nuttig.

Quarlon
Erkende gebruiker! Meer info
1.233 Reacties
1.431 Dagen lid
4.464 Likes
Quarlon
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Blijft een onsportieve matennaaier

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Wout Weghorst

Wout Weghorst
FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 34 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Twente
2
0
2025/2026
Ajax
29
8
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0

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