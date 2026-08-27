Míchel spreekt Ajax-speler ontzettend lang toe: ‘Je ziet dat het niet goed zit…’

Ajax wist zich donderdagavond dankzij een 5-3 overwinning op FC Sion te plaatsen voor de competitiefase van de Conference League. Na afloop was de sfeer overwegend goed in de Johan Cruijff ArenA, maar één speler van Ajax liep zichtbaar teleurgesteld over het veld.
Na de 2-4 zege van vorige week wist Ajax donderdag ook het tweede duel met FC Sion in de derde voorronde van de Conference League te winnen. Youri Baas, Davy Klaassen, Tolu Arokodare (twee) en Oliver Edvardsen maakten de Amsterdamse doelpunten; namens FC Sion was Winsley Boteli goed voor een hattrick.
Na afloop was de sfeer in de Johan Cruijff ArenA uitstekend, maar Marcos Leonardo zag weinig reden tot lachen. De 23-jarige Braziliaanse spits kreeg als invaller een halfuur speeltijd van hoofdtrainer Míchel, maar wist niet te scoren. Sterker nog: Leonardo hielp drie uitgelezen mogelijkheden om zeep. Hij blijft zo op slechts één doelpunt staan in zeven officiële duels voor Ajax
Leonardo maakte na het laatste fluitsignaal een gelaten indruk. De Braziliaan was zichtbaar teleurgesteld door zijn eigen prestatie en werd relatief lang, bijna twintig seconden in totaal, apart genomen door Míchel, die zijn pupil enkele opbeurende woorden toesprak en vervolgens een knuffel gaf.
“Hij heeft even wat woorden nodig van Míchel”, zei Ziggo Sport-commentator Wytse van der Goot bij het zien van de beelden. “Hij heeft ook gezien wat zijn concurrent (Tolu, red.) vandaag allemaal meemaakt: die maakt er twee. Die maakt vrienden ook vooral. En hij mist weer een paar kansen. En je ziet aan de blik in zijn ogen dat het nog even niet goed zit.”
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