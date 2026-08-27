Ajax begon donderdagavond voortvarend aan de return tegen FC Sion in de derde voorronde van de Conference League, maar moest na negentien minuten spelen verrassend de gelijkmaker incasseren. Fans van de Amsterdamse clubs keren zich op social media én in de Johan Cruijff ArenA massaal tegen één speler.

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Na de 2-4 overwinning uit de heenwedstrijd begon Ajax ook uitstekend aan het tweede duel met FC Sion. Het elftal van trainer Míchel sloeg in de eigen Johan Cruijff ArenA al binnen één minuut toe via Youri Baas, die uit een hoekschop scoorde in twee instanties.

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Ajax kreeg vervolgens kansen op meer, maar in de negentiende minuut viel aan de overzijde plots de 1-1. Een indraaiende voorzet van FC Sion werd met het hoofd verlengd door Ajax-spits Tolu Arokodare, waarna Winsley Boteli kon scoren bij de tweede paal. De aanvaller van FC Sion werd gedekt door Youri Regeer, maar troefde de Ajax-middenvelder af in het duel en scoorde vervolgens met de rechtervoet.

Het was niet het eerste zwakke moment van Regeer in de wedstrijd. De verdedigende middenvelder had zich in de tiende minuut bijvoorbeeld kinderlijk eenvoudig van de bal laten zetten op het middenveld door Franck Surdez, waarna FC Sion gevaarlijk kon counteren. En vrijwel meteen na de 1-1 van Boteli speelde Regeer de bal op het middenveld in de voeten van een tegenstander, waardoor de bezoekers uit Zwitserland er opnieuw gevaarlijk uit konden komen.

Na die laatste actie bleef Regeer geblesseerd liggen op het veld. Hij leek last te hebben van duizeligheid en werd meteen gewisseld door Míchel, die Jorthy Mokio als invaller bracht. Toen Regeer vervolgens van het veld liep, klonk er pijnlijk gejuich en cynisch applaus voor hem in de Johan Cruijff ArenA.

Ook veel fans van Ajax thuis lijken niet rouwig om het uitvallen van Regeer. “Regeer eraf zie ik als een geluk bij een ongeluk”, schrijft een supporter bijvoorbeeld op X. Iemand anders schrijft: “Diep van binnen weet Regeer toch ook wel dat hij in alles tekortschiet voor Ajax 1? Lijkt me mentaal best ingewikkeld als je dan toch elke keer in de basis wordt opgesteld.”