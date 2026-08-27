Ajax plaatst zich swingend voor hoofdtoernooi van de Conference League

Ajax heeft zich geplaatst voor de competitiefase van de Conference League. De Amsterdammers waren donderdagavond in de Johan Cruijff ArenA met 5-3 te sterk voor FC Sion en wonnen het tweeluik daardoor met 9-5. Toch kende de ploeg van Míchel Sánchez vooral voor rust enkele benauwde momenten, toen de Zwitsers zelfs op voorsprong kwamen.

Ajax, dat de heenwedstrijd in Zwitserland al met 2-4 had gewonnen, kende een droomstart. Binnen een minuut kwam Julian Brandt na doorkoppen van Tolu Arokodare al in scoringspositie. Zijn schot leverde een corner op, waaruit Youri Baas toesloeg. Doelman Anthony Racioppi keerde diens kopbal nog, maar van dichtbij maakte Baas alsnog de 1-0.

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FC Sion liet zich echter niet zomaar wegspelen. Nadat Marc-André ter Stegen in de zestiende minuut nog voorkwam dat Surdez gelijkmaakte, was het drie minuten later wel raak. Winsley Boteli werkte een van richting veranderde voorzet van Kabacalman achter de Ajax-doelman: 1-1.

De thuisploeg kreeg vervolgens een tegenvaller toen Youri Regeer niet helemaal fit oogde en na 22 minuten plaatsmaakte voor Jorthy Mokio. Steven Berghuis was kort daarna dicht bij een doelpunt, maar zag zijn kopbal gekeerd worden door Racioppi. Een treffer van Rayane Ouazane werd vervolgens wegens buitenspel van Berghuis afgekeurd.

In de 36ste minuut werd het plotseling nog spannender. Ter Stegen verwerkte een voorzet van Surdez niet goed, waarna Boteli zijn tweede van de avond binnenschoot en Sion op 1-2 zette. Lang kon de ploeg uit Zwitserland daar niet van genieten. Anton Gaaei's vervanger Rosa leverde na voorbereidend werk van Berghuis de voorzet en Davy Klaassen schoot overtuigend de 2-2 binnen.

Nog voor rust herstelde Ajax de voorsprong. Ouazane vond Tolu met een directe voorzet. De spits maaide aanvankelijk over de bal heen, maar kreeg een nieuwe mogelijkheid en ramde de 3-2 hard in het dak van het doel.

Na de pauze liep Ajax snel weg. Tolu raakte eerst nog de kruising, maar maakte in de 51ste minuut alsnog zijn tweede door een voorzet van Ouazane binnen te lopen. Vier minuten later volgde een fraaie aanval via Henrique, Brandt, Ouazane, Tolu en opnieuw Henrique, waarna invaller Oliver Edvardsen voor open doel de 5-2 maakte.

Een tweede treffer van Edvardsen werd wegens buitenspel van Mokio afgekeurd. Ook invaller Marcos Leonardo kreeg nog een kans, maar hij kopte in het zijnet. FC Sion leek in de slotfase vanaf de strafschopstip nog iets terug te mogen doen na een overtreding van Janse, maar ook dat moment werd teruggedraaid omdat Lukembila buitenspel had gestaan. Even daarna scoorde Boteli alsnog na balverlies van Henrique en completeerde hij zijn hattrick. Aan de overzijde liet Leonardo nog meerdere grote kansen onbenut, zoals hij de afgelopen weken zo vaak deed.