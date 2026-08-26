Ajax heeft Marcos Leonardo in het verleden ‘uitgebreid gescout en afgetest’ en kwam toen tot de conclusie dat hij niet het gewenste niveau heeft. Dat stelt presentator Jan Joost van Gangelen woensdagavond bij Voetbalpraat. Opvallend genoeg werd Leonardo afgelopen zomer toch binnengehaald door de Amsterdammers.
Ajax betaalde een kleine twintig miljoen euro aan Al-Hilal voor Leonardo. Hij is daarmee de duurste aankoop tot dusver van de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff. Naar verluidt zag Klaas-Jan Huntelaar, technisch manager tussen 2022 en 2025, het minder zitten in de Braziliaanse spits.
“Ik hoorde van de week uit zeer betrouwbare bron dat Marcos Leonardo, toen Klaas-Jan Huntelaar nog technische man was, uitgebreid is gescout en afgetest. Er schijnen ook in het archief rapporten van te liggen”, zegt Van Gangelen bij Voetbalpraat. “Hij kon niet genoeg meevoetballen, ze vonden hem eigenlijk te klein en niet snel genoeg. Wel een goede afmaker, maar eigenlijk niks voor Ajax.”
Tafelgast Anco Jansen vraagt met een knipoog: “Dus nu dachten ze: laten we hem dan maar halen.” Van Gangelen reageert: “Nou ja, nu is het Jordi Cruijff. Destijds was het dus Klaas-Jan Huntelaar. Wat er uiteindelijk met die rapporten is gebeurd, weet ik niet. Ik weet niet of dat in een bestand staat, maar destijds vonden ze hem bij Ajax absoluut niet goed genoeg.”
Volgens Jansen is er ook een andere mogelijke reden waarom Leonardo toch is binnengehaald. “Hij kan zich daarin natuurlijk ook ontwikkeld hebben. Maar tot nu toe laat hij dat bij Ajax nog niet zien. Hij kwam ook niet fit aan bij Ajax. Dan kun je hoog of laag springen, daar snap ik echt geen ene reet van. Dat kun je gewoon niet doen. Echt niet.”
Dat Ajax Marcos Leonardo al tijdens de periode van Huntelaar serieus volgde, was al bekend. Huntelaar reisde in oktober 2022 namens Ajax naar Brazilië en zou Leonardo daar hebben bekeken tijdens de wedstrijd Red Bull Bragantino – Santos. Twee maanden later meldde Het Parool dat de Braziliaan daadwerkelijk bij Ajax in beeld was.
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Huntelaar kon ook niet mee voetballen, maar was en monster in de 16
En word de wereld ingeslingert door de Anti Ajax reporter v.Gangelen Die man is zo verschrikkelijk Anti Ajax Dat hij overal waar het naar kan ?in geluid laat horen. Redelijk goed Maar die spits of middenvelder die kan niets ligt aan beleid.rvc enz
Smerige stokende media. Bah bah.
Ja hoor daar gaan we weer “Ik hoorde van de week uit zeer betrouwbare bron" aldus Jan Joost van Gangelen wie zou zijn bron dan zijn, toch niet Christian Willaert. Staat ook haaks op wat Marc Overmars in een interview vertelde, namelijk dat hij indertijd Leonardo hadden gescout samen met Henk Veldmate en ze hem destijds wilden halen maar dat het was financieel niet haalbaar was. Ik geloof Marc Overmars
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Huntelaar kon ook niet mee voetballen, maar was en monster in de 16
En word de wereld ingeslingert door de Anti Ajax reporter v.Gangelen Die man is zo verschrikkelijk Anti Ajax Dat hij overal waar het naar kan ?in geluid laat horen. Redelijk goed Maar die spits of middenvelder die kan niets ligt aan beleid.rvc enz
Smerige stokende media. Bah bah.
Ja hoor daar gaan we weer “Ik hoorde van de week uit zeer betrouwbare bron" aldus Jan Joost van Gangelen wie zou zijn bron dan zijn, toch niet Christian Willaert. Staat ook haaks op wat Marc Overmars in een interview vertelde, namelijk dat hij indertijd Leonardo hadden gescout samen met Henk Veldmate en ze hem destijds wilden halen maar dat het was financieel niet haalbaar was. Ik geloof Marc Overmars