Ajax heeft in het verleden ‘uitgebreid gescout en afgetest’ en kwam toen tot de conclusie dat hij niet het gewenste niveau heeft. Dat stelt presentator Jan Joost van Gangelen woensdagavond bij Voetbalpraat. Opvallend genoeg werd Leonardo afgelopen zomer toch binnengehaald door de Amsterdammers.

Ajax betaalde een kleine twintig miljoen euro aan Al-Hilal voor Leonardo. Hij is daarmee de duurste aankoop tot dusver van de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff. Naar verluidt zag Klaas-Jan Huntelaar, technisch manager tussen 2022 en 2025, het minder zitten in de Braziliaanse spits.

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“Ik hoorde van de week uit zeer betrouwbare bron dat Marcos Leonardo, toen Klaas-Jan Huntelaar nog technische man was, uitgebreid is gescout en afgetest. Er schijnen ook in het archief rapporten van te liggen”, zegt Van Gangelen bij Voetbalpraat. “Hij kon niet genoeg meevoetballen, ze vonden hem eigenlijk te klein en niet snel genoeg. Wel een goede afmaker, maar eigenlijk niks voor Ajax.”

Tafelgast Anco Jansen vraagt met een knipoog: “Dus nu dachten ze: laten we hem dan maar halen.” Van Gangelen reageert: “Nou ja, nu is het Jordi Cruijff. Destijds was het dus Klaas-Jan Huntelaar. Wat er uiteindelijk met die rapporten is gebeurd, weet ik niet. Ik weet niet of dat in een bestand staat, maar destijds vonden ze hem bij Ajax absoluut niet goed genoeg.”

Volgens Jansen is er ook een andere mogelijke reden waarom Leonardo toch is binnengehaald. “Hij kan zich daarin natuurlijk ook ontwikkeld hebben. Maar tot nu toe laat hij dat bij Ajax nog niet zien. Hij kwam ook niet fit aan bij Ajax. Dan kun je hoog of laag springen, daar snap ik echt geen ene reet van. Dat kun je gewoon niet doen. Echt niet.”

Ajax volgde Marcos Leonardo

Dat Ajax Marcos Leonardo al tijdens de periode van Huntelaar serieus volgde, was al bekend. Huntelaar reisde in oktober 2022 namens Ajax naar Brazilië en zou Leonardo daar hebben bekeken tijdens de wedstrijd Red Bull Bragantino – Santos. Twee maanden later meldde Het Parool dat de Braziliaan daadwerkelijk bij Ajax in beeld was.