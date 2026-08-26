Ajax heeft in de slotfase van de transferperiode bij meerdere beoogde versterkingen nul op het rekest gekregen. Volgens het transferaccount WFCGroningen stonden Álvaro Montoro, en op de Amsterdamse lijst.

Bij Álvaro Montoro lijkt Ajax tegen een financieel en sportief onneembare muur te zijn gelopen. De negentienjarige middenvelder van Botafogo werd deze zomer gevolgd door een reeks Europese clubs. Het Braziliaanse Glóbo noemt Ajax naast onder meer AC Milan, Newcastle United, Sporting Portugal en Wolverhampton Wanderers. Vanuit Europa werd gedacht aan bedragen rond de twintig miljoen euro, maar Botafogo besloot Montoro deze transferperiode helemaal niet te verkopen.

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Botafogo maakte dinsdag bekend dat Montoro zijn contract heeft verlengd tot december 2030. De Argentijn groeide sinds zijn komst in 2025 uit tot een belangrijke speler en staat inmiddels op 59 wedstrijden en zes doelpunten voor de club.

“Ik heb ervoor gekozen hier te blijven vanwege het project. Ik geloof erin en ben hier heel gelukkig”, verklaarde Montoro na het zetten van zijn handtekening.

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Ajax hield maandenlang contact met Fred

Ook de belangstelling van Ajax voor Fred was springlevend. De 33-jarige middenvelder koos uiteindelijk voor Atlético Mineiro, maar zijn zaakwaarnemer Marcelo Pettinati onthulde onlangs dat Ajax zelfs de belangrijkste Europese gegadigde was.

“Ajax was de club met de meeste interesse. Ze zochten ons in december op en hielden tot nu toe contact”, vertelde Pettinati. Uiteindelijk gaf de contractduur bij Atlético de doorslag. Fred kon in Brazilië voor drieënhalf jaar tekenen, met daarnaast nog een mogelijkheid om zijn verblijf te verlengen. Daarmee kreeg hij uitzicht op zekerheid tot zijn 37ste.

Dat sluit aan bij de informatie van WFCGroningen dat Ajax hem niet dezelfde langdurige verbintenis kon bieden. Atlético Mineiro betaalde volgens de Braziliaanse pers twee miljoen euro aan Fenerbahçe, met nog maximaal een half miljoen euro aan bonussen. Inmiddels heeft de voormalig speler van Manchester United zijn debuut voor Atlético ook al gemaakt.

Boca Juniors houdt Dylan Gorosito stevig vast

De derde naam is Dylan Gorosito, een twintigjarige rechtsback uit de opleiding van Boca Juniors. WFCGroningen stelt dat hij een kandidaat voor Jong Ajax was. Dat de Amsterdammers Gorosito volgen, werd in Argentinië ook al langer gemeld.

Boca verlengde het contract van Gorosito eind juni tot december 2030. Volgens TyC Sports ging die nieuwe verbintenis bovendien gepaard met een verhoogde afkoopclausule, die tussen de dertien en zeventien miljoen euro zou liggen. De Argentijns jeugdinternational behoort inmiddels nadrukkelijker tot de hoofdmacht.

Gorosito kreeg de afgelopen periode ook daadwerkelijk kansen in het eerste elftal. In juli stond hij in de basis tegen O'Higgins in de Copa Sudamericana, terwijl hij deze week opnieuw aan de aftrap verscheen bij Boca. Daarmee lijkt de club niet alleen contractueel, maar ook sportief steeds nadrukkelijker op zijn jonge rechtsback te bouwen.