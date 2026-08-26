heeft via Instagram afscheid genomen van Ajax. De 21-jarige verdediger vervolgt zijn carrière bij Lommel SK en kijkt met trots terug op zijn jaren in Amsterdam, maar lijkt ook gemengde gevoelens te hebben. Gooijer zegt teleurgesteld te zijn geraakt in bepaalde mensen, zonder namen te noemen.

Gooijer kwam als elfjarige binnen in de jeugdopleiding van Ajax en zag uiteindelijk zijn grote jeugddroom werkelijkheid worden. Nu zijn definitieve vertrek aanstaande is, blikt de rechtsback uitgebreid terug op die periode.

“Na al die jaren komt er een einde aan mijn tijd bij Ajax”, begint Gooijer zijn boodschap op Instagram.

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“Als jongen van 11 kwam ik binnen in de jeugdopleiding met één droom: ooit het eerste halen. Als kleine fan op de F-Side is het extra bijzonder dat ik uiteindelijk zelf het Ajax-shirt heb mogen dragen in de ArenA”, vervolgt hij.

De verdediger kwam uiteindelijk tot dertien wedstrijden voor het eerste elftal van Ajax en speelde daarnaast vijftig duels voor Jong Ajax. Afgelopen seizoen werd Gooijer verhuurd aan PEC Zwolle, waarvoor hij 25 keer in actie kwam.

Gooijer hint op teleurstelling bij Ajax

Na zijn terugkeer in Amsterdam bleek er voor Gooijer geen perspectief meer te zijn. Ajax bereikte vervolgens een akkoord met Lommel over een transfersom van ongeveer 500.000 euro. De onderhandelingen tussen de speler en de Belgische club verliepen aanvankelijk moeizaam, waardoor de transfer zelfs leek af te ketsen, maar uiteindelijk kwam de overgang alsnog tot stand.

In zijn afscheidsboodschap bedankt Gooijer de mensen die hem gedurende zijn lange periode bij Ajax hebben bijgestaan.

“Dankbaar voor iedereen die onderdeel is geweest van mijn reis en trots dat ik voor deze prachtige club heb mogen spelen”, schrijft hij.

Daarna maakt Gooijer duidelijk dat hij niet over iedereen rond zijn Ajax-periode even positief denkt. “Soms kun je teleurgesteld zijn in de mensen, zonder je liefde voor de club te verliezen”, aldus de verdediger. “Voor altijd Ajacied. ❌❌❌”

Ajax houdt deur naar terugkeer open

Hoewel Gooijer Ajax definitief achter zich laat, is een terugkeer naar Amsterdam niet volledig uitgesloten. Ajax heeft volgens De Telegraaf namelijk een terugkoopoptie laten opnemen in de overeenkomst met Lommel. Als Gooijer zich in België sterk ontwikkelt, kunnen de Amsterdammers hem voor enkele miljoenen euro's terughalen naar de Johan Cruijff ArenA.