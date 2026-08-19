gaat Ajax definitief verlaten. De rechtsback maakt de overstap naar het Belgische SK Lommel, dat vorig seizoen promoveerde naar de Jupiler Pro League.

Gooijer volgt daarmee de stap die Ajax-spits Don-Angelo Konadu heeft gezet. Ook hij vertrekt naar Lommel, maar wel op huurbasis. In het geval van Gooijer gaat het om een definitieve transfer. Volgens De Telegraaf maakt de rechtsback voor een transfersom van ongeveer 500.000 euro de overstap naar België.

Daarmee komt er na ruim tien jaar een einde aan de tijd van Gooijer bij Ajax. De verdediger doorliep een groot deel van de jeugdopleiding in Amsterdam en speelde uiteindelijk negen officiële wedstrijden in de Eredivisie voor de hoofdmacht. Daarnaast kwam hij vijftig keer uit voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.

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Vorig seizoen speelde Gooijer op huurbasis voor PEC Zwolle. Onder trainer Henry van der Vegt groeide hij bij de Blauwvingers uit tot basisspeler. Na zijn terugkeer in Amsterdam werd al snel duidelijk dat er bij Ajax geen perspectief meer was voor de rechtsachter. Met een definitieve transfer naar Lommel begint Gooijer nu aan een nieuw hoofdstuk in België.