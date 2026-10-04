Kille avond bij Ajax in 2021: 'Plotseling moest ik vrienden bestrijden, dat viel zwaar'

Miralem Sulejmani bewaart warme herinneringen aan Ajax en hoopt binnenkort eindelijk weer eens terug te keren naar Amsterdam. De inmiddels 37-jarige Serviër speelde na zijn vertrek nog één keer tegen zijn oude club, maar dat weerzien voelde allerminst vanzelfsprekend.

Sulejmani vertrok in 2013 bij Ajax en belandde via Benfica uiteindelijk bij Young Boys. Met de Zwitserse club keerde hij in maart 2021 terug in de Johan Cruijff ArenA voor een Europa League-duel. Door de coronamaatregelen waren er geen supporters aanwezig.

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Het was geen pretje om tegen Ajax te spelen. "Die avond in de ArenA voelde erg vreemd. Vanwege corona zaten er geen toeschouwers op de tribune. Plotseling moest ik Ajax bestrijden, vrienden bestrijden, dat viel me zwaar", herinnert hij zich in gesprek met ELF Voetbal.

Sulejmani wil terug naar Ajax

Hoewel Sulejmani jaarlijks wordt uitgenodigd voor de Ajax Reünie, lukte het hem tot dusver niet om daarbij aanwezig te zijn. De voormalig buitenspeler, tegenwoordig Hoofd Opleiding bij Partizan Belgrado, hoopt daar verandering in te brengen.

"Ik wil graag nog eens naar de ArenA, de vernieuwde Toekomst zien en bijvoorbeeld oud-teammanager David Endt de hand schudden, maar het komt er maar niet van", zegt hij.

Zijn band met Nederland en Ajax is nog altijd sterk. Sulejmani wil zijn kinderen bovendien graag laten kennismaken met het hoofdstuk uit zijn leven dat zich in Amsterdam afspeelde. "Ik heb een prachtige tijd meegemaakt in Nederland. Ik wil mijn kinderen laten zien waar ik heb gespeeld en gewoond. Hopelijk komt het er snel eens van", besluit hij.

Sulejmani speelde tussen 2008 en 2013 in totaal 158 wedstrijden voor Ajax en was daarin goed voor 38 doelpunten en dertig assists.