Deze tekst staat groot in de Servische kleedkamer voor wedstrijd tegen Nederland

Servië wil lessen trekken uit de eerdere ontmoeting met het Nederlands elftal. Bondscoach Veljko Paunovic zag zijn ploeg vorige week in Belgrado veel beter voor de dag komen dan afgelopen week tegen Duitsland en denkt te weten waar de kansen liggen tegen Oranje. Ook PSV'er Filip Kostic verwacht dat Servië zich zondagavond in het Philips Stadion van een betere kant laat zien.

Paunovic kondigt in aanloop naar het Nations League-duel meerdere wijzigingen aan. De Servische bondscoach benadrukt dat vier interlands in korte tijd veel vragen van zijn spelers en wil daarom met frisse krachten beginnen. "Voor ons is het belangrijk om te beseffen dat vier interlands achter elkaar in zo'n competitie ontzettend zwaar zijn. Qua resultaten hebben we niet bereikt wat we wilden, maar de beste manier om je op de volgende wedstrijd voor te bereiden, is door een reactie te tonen en vertrouwen te houden in je spelers, je keeper en je trainer."

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"We hebben intern ook wat dingen besproken waar we om konden lachen en hebben geprobeerd de sfeer goed te houden. De jongens gingen uitstekend de training in. Daarna hebben we zowel onze aanvallende als verdedigende variant voorbereid. Tegen Duitsland (2-0 nederlaag, red.) waren we niet gevaarlijk en vrij genoeg in ons aanvalsspel. Voetbal moet je ook met plezier spelen als je aanvalt, zeker tegen een sterke tegenstander", vertelt Paunovic.

De bondscoach wilde tegelijkertijd voorkomen dat zijn spelers zich op de training zouden leegtrekken. "We hebben ervoor gezorgd dat de intensiteit niet te hoog werd. De jongens waren geweldig. Ik kan iedere training alleen maar prijzen. Technisch en tactisch is alles uitgevoerd wat we gevraagd hebben. We richten ons nu volledig op de zaken waar we zelf invloed op hebben en gaan van training naar training verder."

Paunovic zag Oranje eerder al verrast worden

Voor de tweede confrontatie met Oranje houdt Paunović rekening met verrassingen van Xavi Hernández. "De Nederlanders hebben genoeg mogelijkheden binnen hun selectie en hun bondscoach kan bepaalde ideeën willen uitproberen. Voor zover ik heb gezien, deden ze dat tot nu toe niet echt. Iedere wedstrijd hebben ze heel serieus benaderd. Hun vaste patronen blijven hetzelfde en ook wanneer andere spelers erin komen, houden ze vast aan hun systeem. Zodra we hun opstelling zien, moeten we klaar zijn om ons aan eventuele veranderingen aan te passen. Ook bij standaardsituaties kunnen ze proberen ons te verrassen, juist omdat er zo weinig tijd tussen de wedstrijden zit. Daar moeten we op voorbereid zijn", legt hij uit.

De Servische bondscoach denkt bovendien dat zijn eigen ploeg Nederland in Belgrado al eens tactisch wist te verrassen. "Met onze wijzigingen en onze frisheid hebben we de Nederlanders in de eerste wedstrijd verrast. Ze hadden onze formatiewijziging en de gekozen opstelling niet verwacht. We kregen ook een duidelijke mogelijkheid, hadden het eerste schot op doel en een kans die bijna een doelpunt was, waarna zij aan de andere kant een strafschop kregen. Het grote verschil tussen de wedstrijden tegen Nederland en Duitsland was vooral de plek waar wij verdedigden. Tegen Duitsland zijn we veel te ver teruggezakt. Dat is een belangrijke conclusie. Tegen Nederland moeten we op een plek op het veld verdedigen waar we competitief kunnen zijn, maar van waaruit we óók kunnen aanvallen en goed kunnen verdedigen."

Servië kreeg de afgelopen wedstrijden veel schoten tegen, maar volgens hem zegt het kale aantal niet alles. "Statistieken moet je altijd in de juiste context bekijken. Je moet kijken vanuit welke zones die schoten kwamen. Tegen Nederland waren er veel afstandsschoten, waarbij de kans op een doelpunt kleiner is. Dat kwam doordat wij beter stonden. Het doel is om onze laatste lijn verder van ons eigen doel te krijgen. Tegen Nederland blokkeerden we acht schoten en veel andere pogingen gingen over. Die werden onschadelijk gemaakt doordat we druk zetten, tegenstanders naar hun zwakkere been dwongen en het centrum voor het doel goed verdedigden."

'Dit staat in onze kleedkamer'

Paunovic vervolgt: "Dat gaat om individuele kwaliteiten en individueel verdedigen. Collectief gaat het erom waar we staan en in welke zones we druk zetten. Bij de analyse moeten we bekijken waar het fout ging en of we te ver terugzakten. En er is nog een fundamenteel punt. Dat staat letterlijk op het bord in onze kleedkamer: we moeten onze duels winnen. We moeten verdedigend sterk zijn en daarvoor moeten we fysiek klaar, fit en fris zijn. Daar moeten we onze strijdlust en onze koppigheid aan toevoegen. Alles hangt met elkaar samen. Je moet gemotiveerd zijn en tegen jezelf zeggen: 'Ik laat hem er niet langs.'"

Alleen verdedigen is volgens de bondscoach echter onvoldoende. "Een duel winnen betekent ook dat je een tegenstander afschudt en hem voorbijloopt. Alleen verdedigen is niet genoeg. Als je uitstekend verdedigt, kun je onverslaanbaar zijn, maar als je kampioen wilt worden, moet je ook aanvallen. Duels bestaan in beide richtingen. We kunnen ons niet uitsluitend op de verdedigende duels richten."

Ook over Xavi is Paunović positief. "Ik ken hem niet persoonlijk heel goed, alleen vanuit zijn werk als trainer. Daar kan ik alleen maar positief over zijn. Zijn ploegen voetballen goed. Hij heeft natuurlijk uitzonderlijke selecties met veel individuele kwaliteit tot zijn beschikking, maar je ziet dat hij zijn kennis op zijn teams weet over te brengen. Ik kan in dat opzicht alleen maar positief over hem spreken."

Vooral aanvallend moet Servië zondag een flinke stap zetten ten opzichte van het duel met Duitsland. "Ons aanvallende optreden tegen Duitsland was dramatisch, maar tegen Nederland was dat veel beter. Kunnen we onze laatste lijn verder naar voren krijgen? Dat móéten we doen. Kunnen we gevaarlijker zijn in de omschakeling? Als dat lukt, zullen we waarschijnlijk succesvoller zijn. Dat zijn de conclusies die we hebben getrokken. We laten ons niet ontmoedigen door slechte cijfers en statistieken. Dat komt met de tijd. Ik weet hoe voetbal werkt en in welke fase onze ploeg zich bevindt. Er is nog veel werk nodig, maar ieder team bereikt uiteindelijk het niveau waar het proces naartoe leidt."

PSV'er Kostić verwacht ander Oranje

Voor Filip Kostic wordt het een bijzondere avond. De Servische international speelt sinds deze zomer voor PSV en keert met zijn nationale ploeg terug in het stadion waar hij inmiddels zijn thuiswedstrijden afwerkt. "Het is mooi om hier weer te zijn. Ik heb een aantal ploeggenoten gezien en het stadion is prachtig. In Nederland bestaat de cultuur om het nationale elftal altijd te steunen. Ik denk daarom dat het stadion vol zal zitten en dat de sfeer geweldig wordt", vertelt Kostic.

De PSV'er trok zelf eveneens lessen uit de eerste confrontatie met Oranje. "Ik voel me natuurlijk het prettigst wanneer ik in de sprint kan komen. Tegen Nederland stonden we verdedigend beter. We zakten wel diep terug. Nederland is een ploeg die de bal wil hebben. Ik denk dat ze deze keer met een andere opstelling zullen beginnen en ik verwacht van ons een betere wedstrijd dan tegen Duitsland."