Ajax ziet ‘nieuwe Sánchez’ opduiken: concurrentie liegt er niet om

Ajax heeft zijn blik opnieuw op Colombia gericht. Scouts van de Amsterdammers zouden deze week op de tribune hebben gezeten voor Néider Parra, een 21-jarige centrale verdediger van Atlético Nacional. De 1,92 meter lange mandekker maakte juist op die avond indruk, maar Ajax is niet de enige club die hem volgt.

Parra speelde woensdag in de topper tegen Junior Barranquilla, de nummers één en twee van de Colombiaanse competitie. Atlético Nacional won met 3-1 en de verdediger onderscheidde zich met een assist, honderd procent gewonnen tackles en een passnauwkeurigheid van 93 procent op eigen helft.

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Naast Ajax stuurden volgens Sport-Witness ook Brighton & Hove Albion, Bournemouth, FC Porto en Palmeiras scouts.

Néider Parra breekt snel door in Colombia

De ontwikkeling van Parra verloopt razendsnel. Tot zijn achttiende speelde hij nog voor Medellín City op het derde niveau, waarna Atlético Nacional hem in 2023 opnam in de jeugdopleiding. Na een korte verhuurperiode bij Real Cundinamarca sloot hij in februari 2026 aan bij de hoofdmacht. Inmiddels heeft de rechtsbenige verdediger vijftien wedstrijden gespeeld en verovert hij steeds nadrukkelijker een vaste plek.

Ajax ziet bekende Sánchez-route

Ajax deed al eerder zaken met Atlético Nacional. De Amsterdammers namen Dávinson Sánchez in 2016 over voor 5,5 miljoen euro. Een jaar later vertrok hij voor 42 miljoen euro naar Tottenham Hotspur.

Parra wordt vanwege zijn profiel en ontwikkeling met Sánchez vergeleken. Zijn contract bij Atlético Nacional loopt tot medio 2028, terwijl de concurrentie om zijn handtekening al groeit.

Wat zou Neíder Parra toevoegen bij Ajax? FootballTransfers analyseert.