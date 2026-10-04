Ruben van Bommel beleeft momenteel een stormachtige opmars na een lange periode vol blessureleed en dient zich ineens nadrukkelijk aan voor de linksbuitenpositie van het Nederlands elftal. De 22-jarige aanvaller van PSV maakte eind vorige maand zijn debuut in Oranje met een cruciale assist tegen Duitsland en mocht afgelopen donderdag tegen Griekenland direct aan de aftrap verschijnen. Terwijl de roep om een klassieke buitenspeler met diepgang al jaren klinkt rond Oranje, zorgt zijn plotselinge overvolle programma tegelijkertijd voor de nodige medische zorgen over overbelasting.

De stormachtige ontwikkeling van de vleugelaanvaller volgt direct op een loodzware periode waarin zijn loopbaan serieus op het spel stond. Op 21 september vorig jaar ging het immers helemaal mis in het Eredivisie-duel met Ajax, waarin de buitenspeler zijn voorste kruisband volledig afscheurde. Na een intensieve revalidatie van exact driehonderd dagen keerde hij afgelopen zomer weer terug bij de Eindhovenaren, om zich vervolgens binnen een paar maanden via basisplaatsen in de Eredivisie en de Champions League rechtstreeks in de basisplannen van nieuwe bondscoach Xavi Hernández te spelen.

Kruisbandherstel van Ruben van Bommel

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Ruben Mark van Bommel werkte een revalidatietraject af dat onder leiding stond van fysiotherapeut Egid Kiesouw, waarbij ook intensief werd gespard met ervaringsdeskundige Ruud van Nistelrooij. De voormalige topspits maakte in 2000 immers een vergelijkbare zware knieblessure door in Eindhoven en tipte onder meer het gebruik van een speciaal mobiel apparaat tijdens de nachtrust. Voormalig PSV-clubarts Cees-Rein van den Hoogenband is in gesprek met Sportnieuws.nl dan ook erg te spreken over die aanpak: "Die jongen is voortreffelijk begeleid door Egid Kiesouw en dan zie je dat hij er ook sterker is uitgekomen. Ik was natuurlijk zelf verantwoordelijk voor Ruud, die heel goed terugkwam. Daarom vind ik het ook héél verstandig hoe er met Van Bommel is omgesprongen. Je ziet wat het resultaat van zo'n goed opgebouwde revalidatie is."

De medische ingreep en de fysieke opbouw lieten al snel resultaat zien toen de vleugelaanvaller op 18 juli in een besloten oefenwedstrijd tegen Union Sint-Gillis zijn eerste officiële speelminuten maakte. Inmiddels staat de teller dit seizoen in de Eredivisie alweer op zeven duels, twee doelpunten en drie assists, naast een basisplaats van negentig minuten in het miljardenbal tegen Shakhtar Donetsk. De aanvaller bleef gedurende zijn herstelperiode bovendien keurig op gewicht, maar kwam aantoonbaar aan in spiermassa en pure explosiviteit.

Debuut Ruben van Bommel tegen Duitsland

Ruben Mark van Bommel kende vervolgens een droomstart op het internationale podium die zo uit een jongensboek had kunnen komen. In de ontmoeting in de Nations League met Duitsland in de Johan Cruijff Arena bracht bondscoach Xavi hem tien minuten voor het einde in de ploeg, tegelijk met spits Mexx Meerdink. In de 92ste minuut snoepte de debutant de bal af van Serge Gnabry, om daarna met een trap met buitenkant rechts over 25 meter Cody Gakpo te bedienen voor de gelijkmaker.

De aanvaller bleef na afloop nuchter onder zijn beslissende assist: "Ik moest direct mee in dat tempo. Verzaken kan niet. Ik moest een paar duels aangaan, daarna ging het redelijk. Ik zag Cody gaan en die bal moest op een of andere manier bij hem komen. Het was ook nog niet zo makkelijk om hem zo vliegend af te ronden. Misschien is de goal nog wel mooier dan de assist." Zelfverzekerd vulde hij aan: "Ik denk dat ik op dit niveau fysiek wel meekom."

Bondscoach Xavi was na afloop dan ook vol lof over de kersverse debutant: "Dit is een topspeler. Hij heeft vanavond persoonlijkheid en karakter laten zien, door in zijn eerste wedstrijd meteen het verschil te maken. Wij geloven in hem." Met zijn opwachting zette de familie Van Bommel overigens een unieke reeks neer: na opa Bert van Marwijk (één interland) en vader Mark van Bommel (79 interlands) is de PSV'er de derde generatie in Oranje. "Ik heb opa in ieder geval geëvenaard. Voor mijn vader moet ik nog wel even", zei de aanvaller met een knipoog.

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Cody Gakpo en concurrentiestrijd

Cody Gakpo geldt op papier uiteraard als de vaste linksbuiten van Oranje, maar door diens fysieke klachten en ontwikkelingen bij zijn club liggen er plots nieuwe kansen. Bij Liverpool kiest manager Andoni Iraola er namelijk geregeld voor om hem op rechtsbuiten neer te zetten, mede omdat opties als Bradley Barcola, Víctor Muñoz en Rio Nguomha de linkerflank bezetten. Aangezien Oranje op rechtsbuiten al langere tijd zoekt naar vaste waarden, zou een definitieve verhuizing van Gakpo naar rechts zomaar de deur op links open kunnen zetten.

Tegelijkertijd is er flink wat concurrentie op de linkerflank. Xavi riep naast Gakpo immers ook Noa Lang en Crysencio Summerville op voor de nationale ploeg. Bovendien fungeert Denzel Dumfries op de rechterflank als een opstoomende vleugelverdediger, wat betekent dat de balans aan de linkerkant vraagt om een speler die het veld breed houdt en de diepte zoekt. Met dat specifieke profiel onderscheidt Ruben van Bommel zich duidelijk van de concurrenten die liever naar binnen trekken.

Waarschuwing voor overbelasting

Ruben Mark van Bommel kende afgelopen donderdag in het uitduel met Griekenland (2-2) in Thessaloniki overigens een lastige avond. Tijdens zijn allereerste basisplaats kwam de aanvaller in een moeizame eerste helft nauwelijks in het stuk voor, leidde hij met een foute terugspeelbal de 2-0 van de Grieken in en werd hij in de rust gewisseld voor Noa Lang. Die vroege wissel leek echter ook te maken te hebben met de zware fysieke belasting na de eerdere minuten tegen Duitsland en Servië. Het duel leverde Van Bommel ook kritiek op vanuit fans.

Voormalig clubarts Cees-Rein van den Hoogenband maakt zich dan ook flink zorgen over de fysieke situatie van de jonge aanvaller: "Hij zit nu wel nog steeds in de fase waarin je moet oppassen. Hij is nog heel erg kwetsbaar. Hij lijkt genoeg wedstrijdritme te hebben, maar ik leg bewust de nadruk op lijkt. Ik ben bang dat Van Bommel nu twee keer ingezet gaat worden. Ik hoop dat Xavi en zijn medische staf het verstand hebben om dat niet te doen."

Ook Peter Bosz gaf bij PSV al aan dat voorzichtigheid noodzakelijk blijft, waarbij hij wees naar de situatie rond Sergiño Dest, die vorig seizoen na een zware knieblessure een terugval kende door overbelasting. Met zeven optredens in de Eredivisie, duels in de Champions League en drie interlands in korte tijd hebben de medische staven van PSV en de KNVB dan ook intensief contact over hoe fit de jonge buitenspeler daadwerkelijk is.