Kees Kwakman en Danny Koevermans hebben zich in het ESPN-programma Voetbalpraat behoorlijk uitgesproken over de arbitrage en het optreden van de VAR tijdens Griekenland - Nederland. Aanleiding was het afkeuren van een goal van Denzel Dumfries. In het Nations League-duel in Thessaloniki, dat eindigde in een 2-2 gelijkspel, wist de vleugelverdediger tweemaal het net te vinden, maar in beide gevallen stak de arbitrage daar wegens buitenspel een stokje voor.

Aan tafel was er vooral veel onbegrip over het moment waarop de eerste treffer van Dumfries werd geannuleerd. Iets waar ook Dumfries naderhand nog voor richting de scheidsrechter ging. Zowel Kwakman als Koevermans vinden namelijk dat Oranje opnieuw flink benadeeld is door de arbitrage van de UEFA, nadat eerder tegen Duitsland ook al een doelpunt werd afgekeurd.

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Kwakman nam tijdens de uitzending dan ook geen blad voor de mond over het besluit rondom de afgekeurde treffer van Denzel Dumfries, die tot nu toe bij zowel Oranje als Real Madrid nog zoekende is naar vorm gezien data van FootballTransfers. "UEFA-maffia, hè. Er is nu al een tweede goal afgekeurd. Eerst tegen Duitsland en nu weer. Die tweede van Dumfries was wel terecht afgekeurd", stelt de analist duidelijk over de beslissingen van de arbitrage.

Kwakman snapt er vooral weinig van dat de arbitrage de oorspronkelijke opzet van de buitenspelregelgeving links laat liggen. Dit zorgde vooral bij de eerste afgekeurde goal voor frustratie "Het slaat helemaal nergens op. Die jongen neemt de bal aan en denkt: ik ga ff een truc doen. Dan wordt er gezegd dat Dumfries buitenspel stond. Dat is niet waarom deze regel bedoeld is", aldus de analist.

Danny Koevermans ontleedt spelsituatie

Danny Koevermans, die wekelijks zelf als scheidsrechter op de velden staat, bekeek de situatie vervolgens vanuit de spelregels. "Denzel Dumfries kopt de bal. Dan is er een kopduel tussen een centrale en Mexx Meerdink, dan komt de bal blijkbaar via Meerdink, wat twijfelachtig is. Dan valt de bal voor een verdediger van Griekenland", legt de oud-spits uit.

Koevermans is van mening dat er daarna een compleet nieuwe spelfase begon waardoor er van buitenspel geen sprake meer kon zijn. "Hij heeft de bal onder controle, kan de bal wegschieten of naar een ploeggenoot spelen, allemaal criteria die ertoe doen, waardoor het een nieuwe situatie wordt. Hij heeft controle over de bal. De conclusie zou moeten zijn dat je de goal goed zou keuren. Hij wilde Dumfries uitkappen op de achterlijn", geeft Koevermans aan.

Koevermans sloot zijn relaas af met een flinke sneer richting de arbitrage in de videowagen. "Denzel Dumfries pakt die bal af, gewoon een nieuwe situatie. Dus gewoon een geldig doelpunt. Maar dan is er weer iemand in een VAR-busje en geven ze een high-five aan elkaar. Dan is er toch weer iets om een goal af te keuren", besluit de voormalig profvoetballer.

Nederland sluit zondag het vierluik van deze interlandperiode af in eigen huis tegen Servië. In de tussentijd speelt Griekenland thuis tegen Duitsland. Als de resultaten goed vallen, kan Oranje na zondag ondanks de afgekeurde goals in de duels tegen Duitsland en Griekenland eerste zijn in de groep.

Was de eerste goal van Denzel Dumfries terecht afgekeurd? 🤔



"Alles stond eigenlijk in het teken dat je hem goed zou keuren" pic.twitter.com/R51w7AVasn — ESPN NL (@ESPNnl) October 2, 2026