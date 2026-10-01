Virgil van Dijk na dramatische start Oranje: 'Dit is onacceptabel'

was na afloop van het 2-2 gelijkspel tegen Griekenland duidelijk niet tevreden over de eerste helft van Oranje. Nederland stond halverwege met 2-0 achter, maar herstelde zich na rust en kwam alsnog langszij.

"Een totaal verschil tussen de twee helften”, concludeert Van Dijk voor de camera van de NOS. "Het is inderdaad onacceptabel." Volgens de aanvoerder lag het probleem vooral in de duels. ”Vooral de eerste en tweede bal. Je weet dat ze er volle bak in gaan klappen, met vertrouwen natuurlijk. Dat hebben we ook aangegeven en gezegd. Als je in de duels komt, verlies je bijna elk duel. Dat kan natuurlijk niet.”

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Na rust zag Van Dijk een compleet ander Oranje. ”In de tweede helft hebben we heel goede dingen laten zien. Ik denk dat zij geen kans hebben gecreëerd in de tweede helft. Maar zo moet het vanaf het begin. Dat hebben we vooraf ook gezegd, alleen gebeurt het dan niet.”

Spelers namen verantwoordelijkheid

Volgens Van Dijk lag de verantwoordelijkheid in de rust vooral bij de spelers zelf. ”Op dat moment ligt het volledig bij de spelers en dat is zeker gezegd. Dan is het ook aan ons om het te laten zien. Natuurlijk heeft de trainer zijn plan en ideeën om het in de tweede helft beter te doen en uiteindelijk gebeurt dat ook.”

Ook de afgekeurde Nederlandse treffers kwamen ter sprake. Van Dijk kan niet precies aangeven waarom de eerste treffer van Denzel Dumfries werd afgeeurd. ”Volgens mij gaat het erom of hij de controle heeft om die bal weg te kunnen werken of net niet, of dat Dumfries daarna weer te snel meedoet aan het spel. Dat zal het zijn. Zij interpreteren het zo en daar hebben we het mee te doen.”

De verdediger houdt uiteindelijk vooral een positief gevoel over aan de tweede helft. ”Op basis van de tweede helft verdienen we minimaal een punt. Als we spelen zoals in de eerste helft, dan wordt het nog heel moeilijk allemaal.”