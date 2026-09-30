(21) zag bij De Graafschap een uitgelezen kans om speelminuten te maken, maar voorlopig komt daar weinig van terecht. De van Ajax gehuurde keeper kwam nog geen minuut in actie voor de Superboeren, terwijl er vooraf wel degelijk kansen leken te liggen.

Makkelijk was het voor Reverson ook niet om Ties Wieggers (23) uit de basis te spelen. De competitie was al onderweg toen hij naar De Vijverberg kwam en Wieggers was vorig seizoen al de eerste doelman van De Graafschap, waardoor hij krediet heeft opgebouwd bij de technische staf. Daarnaast werkt Wieggers al jaren samen met keeperstrainer Jordy Rondeel, die hem goed kent. Toch waren er ook kansen voor Reverson, want Wieggers maakt dit seizoen niet altijd een overtuigende indruk. Met name in het meevoetballen en bij hoge ballen oogt de 23-jarige doelman regelmatig onzeker. Op de lijn laat hij zich daarentegen wel goed zien. Alleen is juist het voetballende gedeelte een belangrijk onderdeel geworden van de manier van spelen van De Graafschap onder trainer Thomas Duivenvoorden.

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Met Reverson haalde De Graafschap juist een type doelman in huis die aan deze verwachtingen zou kunnen voldoen. De 21-jarige keeper is bij Ajax niet anders gewend dan veelvuldig betrokken worden in de opbouw en beschikt dan ook over goede voetballende kwaliteiten. Dat is belangrijk voor De Graafschap, dat met de huidige manier van spelen graag risico neemt in de opbouw. Technisch manager Berry Powel benadrukte bij zijn komst dan ook dat Reverson met zijn voetballende kwaliteiten goed past bij de speelwijze van de club. "Met zijn voetballende kwaliteiten past hij goed bij onze speelwijze en daarnaast beschikt hij over sterke reflexen."

Toch is Reverson nu tweede doelman bij De Graafschap, waardoor hij voorlopig niet krijgt waarvoor hij naar Doetinchem kwam: speelminuten maken. Ook bij Ajax was er weinig perspectief op een vaste basisplaats, nadat Jong Ajax dit seizoen koos voor Joeri Heerkens als eerste doelman. Opvallend, aangezien die doelman nog geen moment heeft overtuigd. De verhuur aan De Graafschap moest Reverson juist de kans geven om ervaring op te doen, maar voorlopig is de situatie nauwelijks veranderd en dreigt zijn ontwikkeling te stagneren.

Het is nu aan Reverson om de technische staf van De Graafschap te overtuigen van zijn kwaliteiten. Dat zal niet makkelijk zijn en daarbij is hij ook sterk afhankelijk van de prestaties van Wieggers. Volgens de data van FootballTransfers is het niet onlogisch dat De Graafschap momenteel voor de 23-jarige doelman kiest. Wieggers wordt door het datamodel momenteel iets hoger ingeschat, terwijl Reverson op de lange termijn juist over meer potentie beschikt.