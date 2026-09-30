Manchester City-directeur ontploft: ‘Dit is een complottheorie’

Manchester City-directeur Ferran Soriano heeft fel gereageerd op de uitspraak van de Premier League-commissie in de financiële zaak tegen de club. In een videoboodschap aan het personeel van Manchester City noemt hij de zaak gebaseerd op één valse beschuldiging en stelt hij dat belangrijk bewijs door de commissie is genegeerd.

“Het hele Premier League-proces tegen ons is gebaseerd op één valse beschuldiging: dat het persoonlijke geld van de eigenaar op een bepaalde manier en in het geheim via sponsors uit Abu Dhabi in de club is gestopt”, begint Soriano. Volgens de directeur klopt daar niets van. “Dit is simpelweg niet waar. Er is onweerlegbaar bewijs aangeleverd aan de Premier League-commissie waaruit blijkt dat het niet kon gebeuren en dat het niet is gebeurd.”

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Soriano wijst daarbij op het bewijs dat Manchester City naar eigen zeggen heeft aangeleverd. “Dit omvat bankafschriften, geldtransfers, getuigen en alles wat nodig is om categorisch aan te tonen dat het geld niet van de eigenaar kwam.”

De CEO haalt vervolgens hard uit naar de commissie. Volgens Soriano komen alle andere beschuldigingen voort uit dezelfde centrale beschuldiging. Hij zegt dat hij en de advocaten van City daarom verbaasd waren over de uiteindelijke conclusie.

‘De complottheorie van de Premier League’

“Na bijna twee jaar heeft de Premier League-commissie een oordeel uitgebracht dat de complottheorie van de Premier League ondersteunt”, stelt Soriano. Volgens hem moest de commissie daarvoor het uitgebreide bewijs van Manchester City negeren om tot een conclusie te komen die 'duidelijk verkeerd' is.

Manchester City gaat in beroep tegen de uitspraak. Soriano kondigt aan dat de advocaten van de club zullen aanvoeren dat de beslissing volgens hen duidelijke fouten bevat op het gebied van recht, principes en feiten. De bestuurder verwijst bovendien naar 2020, toen Manchester City succesvol in beroep ging tegen een Europese schorsing van twee jaar. “We zijn hier eerder geweest”, zegt Soriano. “In 2020 werd er ook ten onrechte tegen ons geoordeeld over veel van dezelfde kwesties. We gingen in beroep bij een onafhankelijke instantie, CAS, en we wonnen.”

Soriano belooft dat Manchester City opnieuw vol de strijd aangaat. “We zullen meedogenloos zijn in ons werk. We richten ons op het onafhankelijke beroepsproces en ook op alle andere juridische mogelijkheden die voor ons beschikbaar zijn om de zaak te winnen.”