Supporters van de Israëlische club Hapoel Be'er Sheva Zijn op 15 oktober niet welkom bij het uitduel met AZ in de UEFA Europa League. Dat hebben de lokale autoriteiten in Alkmaar besloten.

Het besluit om Israëlische supporters te weren is genomen door de lokale driehoek, bestaande uit de gemeente Alkmaar, de politie en het Openbaar Ministerie, zo maakt AZ bekend op de eigen website. De Alkmaarders hebben aangegeven de genomen maatregel te respecteren.

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Volgens de clubleiding staat de veiligheid van alle betrokkenen voorop. "AZ begrijpt dat deze wedstrijd binnen de samenleving verschillende reacties en opvattingen oproept en respecteert dat mensen hierover van mening verschillen. Onze verantwoordelijkheid ligt bij het organiseren van een veilige en verantwoorde wedstrijd binnen de kaders die door UEFA en de bevoegde autoriteiten zijn vastgesteld."

Europese campagne van AZ in de League Phase

Voor AZ wordt de ontmoeting met Hapoel Be'er Sheva de tweede wedstrijd in de hoofdfase van het toernooi. De Alkmaarse club begon de League Phase met een 1-0 nederlaag op bezoek bij het Engelse Sunderland. Tegen de Israëlische tegenstander gaat de ploeg op jacht naar de eerste punten.

Na het thuisduel met de club uit Israël wacht er nog de nodige wedstrijden in de hoofdfase van de Europa League. AZ treft in de League Phase later nog Ararat-Armenia, Juventus, Sparta Praag, Sturm Graz, Dinamo Zagreb en Benfica.