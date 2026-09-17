Een pijnlijke opening van de Europese campagne voor NEC. De Nijmegenaren werden in Turijn genadeloos afgestraft voor een reeks individuele fouten: 5-0. Vooral voor rust ging het mis, toen Juventus dankzij treffers van Nico González, Alajbegovic en Nick Woltemade al een beslissende voorsprong nam. In de slotfase liep de score vervolgens verder op.

NEC begon nochtans met lef in het Allianz Stadium. De ploeg van Dick Schreuder koos voor een offensieve aanpak en Juventus had daar in de openingsfase zichtbaar moeite mee. Philippe Sandler vocht stevige duels uit met Woltemade en Noé Lebreton kreeg na zeventien minuten zelfs een aardige mogelijkheid, maar zijn schot was te zwak om doelman Kamil Grabara serieus te testen.

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Op dat moment stond NEC echter al achter. Na negen minuten stuurde Grabara met een lange bal González weg. Doelman Nicolas Polster kwam uit zijn doel, maar trapte volledig mis. González profiteerde optimaal en schoof de bal zonder moeite in het lege doel: 1-0.

NEC liet zich aanvankelijk niet uit het veld slaan. Aanvoerder Tjaronn Chery vond regelmatig ruimte en schoot naast, terwijl Juventus moeite hield met de Nijmeegse speelwijze. Toch volgde halverwege de eerste helft een nieuwe dreun. Darko Nejasmic schatte een diepe bal verkeerd in, waarna Juventus de ruimte uitbuitte en Alajbegovic vanaf de rand van het strafschopgebied vernietigend raak schoot: 2-0.

De avond werd voor rust nog pijnlijker. Nadat Clement Bischoff geblesseerd plaats had moeten maken voor Dennis Geiger, ging Almugera Kabar in de fout. De linksback was te laat bij González en veroorzaakte een strafschop. Woltemade ging achter de bal staan en maakte vanaf elf meter de 3-0. Daarmee was het goede eerste halfuur van NEC volledig naar de achtergrond verdwenen.

Schreuder greep bij rust in en verving Kabar door Jamiro Monteiro. NEC herstelde zich enigszins. Geiger schoot kort na de hervatting rakelings over en Sandler bleef defensief sterk spelen. Ook Ayodele Thomas zorgde vanaf links meerdere keren voor dreiging. Juventus hoefde echter niet meer nadrukkelijk op zoek naar een volgende treffer.

Na ruim een uur verscheen Perr Schuurs voor Sandler binnen de lijnen. Schuurs kreeg vanwege zijn verleden bij Torino geen warm welkom in het Juventus Stadium. Ook Juventus wisselde volop, met onder anderen Teun Koopmeiners en Francisco Conceição als invallers. NEC bleef overeind tot de 75ste minuut, maar werd daarna alsnog hard geraakt. Schuurs verloor het duel met Kolo Muani, die de bal breed legde op Zeki Çelik. De verdediger tikte eenvoudig de 4-0 binnen.

Thomas probeerde NEC nog aan een eretreffer te helpen met een fraaie individuele actie, maar kwam niet tot scoren. Twee minuten later lag de bal aan de andere kant opnieuw in het net. Kolo Muani kreeg alle ruimte om alleen op Polster af te gaan, passeerde de (opnieuw) te laat uitgekomen doelman en bepaalde de stand op 5-0. Daarmee mondde de avond in Turijn uit in een enorme desillusie voor NEC, dat vijf van zijn laatste zeven wedstrijden heeft verloren.