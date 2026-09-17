heeft nog geen beslissing genomen over een mogelijke interlandcarrière. De achttienjarige linksbuiten beleeft dit seizoen zijn doorbraak bij PSV, waardoor hij ook al vragen krijgt over zijn keuze tussen Nederland en Marokko.

Bouhamdi werd geboren in Sittard, maar zijn ouders zijn afkomstig uit Marokko. De jongeling heeft zowel de Nederlandse als Marokkaanse nationaliteit. “Ik voel me intussen Eindhovenaar, maar mijn Marokkaanse achtergrond is een belangrijk onderdeel van mijn identiteit”, zegt de jongeling, die al sinds 2017 bij PSV speelt.

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Met twee wedstrijden voor Nederland Onder 18 heeft hij al wat interlandervaring. “Ik ben ook een keer opgeroepen voor Marokko Onder 20. Daar kon ik toen door een blessure helaas niet naartoe”, vertelt hij in een interview met magazine De PSV Supporter.

“Ik kan dus nog voor beide landen uitkomen. Als die keuze op een gegeven moment komt, zie ik wel wat ik doe. Ik hoef die beslissing nu niet te maken. Mijn focus ligt op PSV en op mijn ontwikkeling hier”, maakt Bouhamdi duidelijk.

Het talent debuteerde dit seizoen in de Eredivisie en maakte minuten in vijf van de zes competitiewedstrijden dit seizoen. In de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam (4-1) van afgelopen zondag had Bouhamdi voor het eerst een basisplaats bij PSV.