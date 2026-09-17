LIVE Europa League | NEC beleeft pijnlijke avond: snelle 3-0 achterstand tegen Juventus

Dick Schreuder vertelt voor de camera van Ziggo Sport hoe N.E.C. zich tactisch wil aanpassen aan de speelwijze van de tegenstander: “Bepaalde dingen willen we hetzelfde doen, maar het ligt er ook aan of zij met vijf man achterin spelen of in een 4-3-3. Dan willen we bepaalde dingen anders doen. In een laag blok laten we onze buitenspelers mee naar achteren zakken. Als het echt problematisch wordt met hun twee nummers tien die lager gaan spelen, moeten we wisselingen gaan doen. Dan komen onze twee zessen lager te staan, onze twee tienen lager en onze buitenspelers hoger op hun drie centrale verdedigers, als zij met drie spelen.”