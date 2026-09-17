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LIVE Europa League | NEC beleeft pijnlijke avond: snelle 3-0 achterstand tegen Juventus

17 september 2026, 20:59   Bijgewerkt: 21:36
JUVNEC
Foto: © Imago / Realtimes
1 reactie
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Dosty Amin |
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Voor N.E.C. begint het Europa League-avontuur vanavond met een even aantrekkelijk als pittig affiche. De Nijmegenaren nemen het vanaf 21.00 uur in Turijn op tegen de Italiaanse grootmacht Juventus. Zit er een stunt in voor Dick Schreuder en zijn elftal? In dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Juventus - N.E.C..

LIVE Europa League: Juventus - NEC

Sorteer op:

6m geleden

21:48

45+2' - Rust (3-0)

Rust in het Allianz Stadium. N.E.C. kijkt tegen een ruime achterstand aan. Juventus staat met 3-0 voor dankzij doelpunten van González, Alajbegovic en Woltemade. De Nijmegenaren zullen na rust uit een ander vaatje moeten tappen om nog iets van de wedstrijd te maken.

9m geleden

21:45

44' - Kabar probeert het van afstand (3-0)

Kabar probeert het van afstand, maar zijn schot is een eenvoudige prooi voor Grabara. De doelman van Juventus kan de poging zonder problemen keren.

18m geleden

21:36

35' - Juventus vernedert N.E.C. (3-0)

Woltemade benut de penalty en zorgt voor een pijnlijke 3-0 tussenstand. 

19m geleden

21:35

34' - Penalty Juventus! (2-0)

Na een goede steekbal van Alajbegevic, haallt Kabar met een tackle Gonzalez neer en gaat de bal op elfmeter.

22m geleden

21:32

32' - Vroege wissel N.E.C. (2-0)

Dennis Geiger komt het veld in voor de geblesseerde Clement Bischoff.

26m geleden

21:28

27' - Linssen schiet over na goede combinatie (2-0)

Een goede combinatie tussen Lebreton en Tadic brengt de bal bij Linssen. De spits komt vanuit een lastige hoek tot een schot, maar ziet zijn poging over het doel van Juventus verdwijnen.

28m geleden

21:26

24' - Juventus verdubbelt de voorsprong! (2-0)

Sarr met een prachtige steekpass op McKennie, die wegloopt bij Nejasmic. De Amerikaan legt de bal vervolgens breed op Alajbegovic, die vanaf de rand van het zestienmetergebied de bal kan binnenschieten: 2-0 voor Juventus.

36m geleden

21:18

17' - Kansje voor N.E.C. (1-0)

Na een goede bal van Chery op Lebreton neemt de Fransman de bal goed mee en draait hij knap weg bij zijn tegenstander. Zijn schot mist vervolgens helaas de nodige kracht, waardoor het geen echte bedreiging vormt voor het doel van Juventus.

43m geleden

21:11

9' - Juventus komt op voorsprong! (1-0)

Juventus komt op 1-0 na een lange bal van doelman Kamil Grabara. Nico González loopt zo tussen de twee verdedigers van N.E.C. door en kan vrij op doel af. Nikolas Polster mistrapt zich, waardoor González alle ruimte krijgt om de bal binnen te schieten.

1u geleden

21:01

0' - Aftrap (0-0)

De bal rolt, we zijn begonnen in het Allianz Stadium in Turijn!

1u geleden

20:47

Schreuder legt tactisch plan van NEC uit voor duel met Juventus

Dick Schreuder vertelt voor de camera van Ziggo Sport hoe N.E.C. zich tactisch wil aanpassen aan de speelwijze van de tegenstander: “Bepaalde dingen willen we hetzelfde doen, maar het ligt er ook aan of zij met vijf man achterin spelen of in een 4-3-3. Dan willen we bepaalde dingen anders doen. In een laag blok laten we onze buitenspelers mee naar achteren zakken. Als het echt problematisch wordt met hun twee nummers tien die lager gaan spelen, moeten we wisselingen gaan doen. Dan komen onze twee zessen lager te staan, onze twee tienen lager en onze buitenspelers hoger op hun drie centrale verdedigers, als zij met drie spelen.”

1u geleden

20:28

Voorspelling?

N.E.C. staat op het punt om aan de Europese campagne van het seizoen 2026/27 te beginnen. De Nijmegenaren nemen het in Turijn op tegen Juventus en zullen zich na de nederlaag van afgelopen weekend willen herpakken. In Italië wacht met Juventus direct een zware tegenstander. Kan N.E.C. zich herstellen en de eerste Europese wedstrijd van het seizoen met een positief resultaat afsluiten?

2u geleden

20:16

Opstelling N.E.C.!

Met deze elf namen start N.E.C. aan de aftrap!

Polster; Kabar, Sandler, Storm; Celik; Bischoff, Nejašmić, Lebreton, Thomas; Chery (C), Tadic; Linssen

2u geleden

20:09

Opstelling Juventus!

Met deze elf namen start Juventus aan de aftrap!

Grabara; Celik, Gatti, Lucumi, Celik; Douglas Luiz, Sarr; Gonzalez, McKennie (C), Alajbegovic; Woltemade

2u geleden

19:39

N.E.C.-fans trekken massaal naar Turijn

De supporters van N.E.C. zorgen voor een flinke rood-groen-zwarte invasie in Turijn. Volgens Tuttosport zijn de Nijmeegse fans rustig aanwezig op het Piazza Vittorio Veneto. Naar verwachting zitten er vanavond zo’n 2.100 N.E.C.-supporters in het stadion, terwijl ongeveer duizend fans zonder stadionticket naar de Italiaanse stad zijn afgereisd.

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549 Reacties
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Just Me
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Ik denk dat ze bij NEC blij zijn als het afgelopen is, nu worden ze wel ff op hun neus gedrukt wat het echte CL niveau is, en dat is geen NEC niveau. Ze mogen blij zijn als ze er maar met 6-0 afgeschoven worden.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
549 Reacties
184 Dagen lid
368 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik denk dat ze bij NEC blij zijn als het afgelopen is, nu worden ze wel ff op hun neus gedrukt wat het echte CL niveau is, en dat is geen NEC niveau. Ze mogen blij zijn als ze er maar met 6-0 afgeschoven worden.

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Juventus - NEC

Juventus
21:00
N.E.C.
Vandaag om 21:00
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Dick Schreuder

Dick Schreuder
N.E.C.
Team: NEC
Functie: Coach
Leeftijd: 55 jaar (2 aug. 1971)

Meer info

Stand UEFA Europa League 2026/2027

GS
DS
PT
1
Sparta
1
3
3
2
Benfica
1
2
3
3
Bayer 04
1
2
3
4
OFI
1
2
3
5
Lyon
1
1
3
6
Olympiakos
1
1
3
7
Salzburg
1
1
3
8
Omonia
1
1
3
9
Sunderland
1
1
3
10
Dinamo Zagreb
1
0
1
11
H Be'er Sheva
1
0
1
12
Rennes
1
0
1
13
Sturm
1
0
1
14
Beşiktaş
0
0
0
15
Bournemouth
0
0
0
16
Kauno Žalgiris
0
0
0
16
Celtic
0
0
0
17
Palace
0
0
0
18
Ferencváros
0
0
0
19
Juventus
0
0
0
20
Lech
0
0
0
21
Lillestrøm
0
0
0
22
Marseille
0
0
0
23
NEC
0
0
0
24
Real Sociedad
0
0
0
25
Torreense
0
0
0
26
R. Union SG
0
0
0
27
Plzeň
0
0
0
28
Jagiellonia
1
-1
0
29
Anderlecht
1
-1
0
30
AZ
1
-1
0
31
Celta
1
-1
0
32
Levski
1
-1
0
33
Milan
1
-2
0
34
Celje
1
-2
0
35
Hoffenheim
1
-2
0
36
Ararat-Armenia
1
-3
0

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