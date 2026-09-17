NEC-speler wordt getrakteerd op fluitconcert van supporters Juventus

is donderdagavond niet warm ontvangen door de supporters van Juventus. De verdediger van NEC viel in Turijn bij een 3-0 achterstand in en kreeg vanwege zijn verleden bij stadgenoot Torino direct een stevig fluitconcert over zich heen.

Schuurs kwam in de 67ste minuut binnen de lijnen als vervanger van Philippe Sandler. Vanuit de tribunes klonk vrijwel onmiddellijk het nodige gefluit. De verdediger speelde jarenlang voor Torino en ligt daardoor vanzelfsprekend gevoelig bij de grote rivaal uit dezelfde stad.

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NEC keek op dat moment al tegen een ruime achterstand aan. Na negen minuten ging het mis toen doelman Nicolas Polster onder een diepe bal door trapte. Gonzalez profiteerde en maakte de 1-0.

Juventus straft fouten NEC af

Een kwartier later volgde de volgende dreun. Darko Nejasmic schatte een diepe bal verkeerd in, waarna Alajbegovic hard raak schoot voor de 2-0. In de 35ste minuut benutte Nick Woltemade vervolgens een strafschop, nadat Almugera Kabar Gonzalez had aangetikt.

Schuurs kent Turijn nog uitstekend. De Nederlander maakte in augustus 2022 de overstap van Ajax naar Torino. In oktober 2023 liep hij tegen Internazionale een zware knieblessure op, waarna hij niet meer voor de club in actie kwam. In februari 2026 kwam zijn periode bij Torino definitief ten einde.