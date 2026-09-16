Engelse media schrijven massaal hetzelfde over Cody Gakpo: 'Niet te geloven'

Engelse media zijn diep onder de indruk van het optreden van Liverpool-aanvaller in de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur (3-1 winst). De Nederlander wordt in de ochtendkranten bedolven onder de complimenten.

Gakpo had dinsdagavond een groot aandeel in de overwinning van Liverpool op Tottenham Hotspur. De linksbuiten was trefzeker, maar gaf bovendien ook nog een assist. Liverpool Echo wees de Nederlander om die reden aan als man van de wedstrijd: 'Uitgerekend tegen de club die hem deze zomer wilde overnemen, liet hij het beste van zichzelf zien. Als Tottenham zijn zin had gekregen, had Gakpo hier tegen Liverpool gespeeld in plaats van Liverpool een stap dichter bij Wembley te helpen. Liverpool profiteert nu van het feit dat Gakpo om uiteenlopende redenen niet is vertrokken. Hij is inmiddels een key figure in de beginperiode van Andoni Iraola', zo klinkt het.

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Het medium vervolgt: 'Het is niet te geloven dat het pas een paar maanden geleden was dat Gakpo het doelwit was van een woedende Anfield-menigte, toen Liverpool onder de geplaagde en uiteindelijk verbannen Arne Slot van de ene teleurstelling naar de andere strompelde. De Kop scandeerde weer luidkeels zijn naam. Zelden heeft iemand zo snel revanche genomen', luidt de conclusie van Liverpool Echo.

Van The Independent krijgt Gakpo een 8 voor zijn optreden tegen Tottenham Hotspur: 'Hij vervolgde zijn geweldige start van het seizoen met een typische Gakpo-goal: naar binnen snijden en met rechts uithalen.'

This Is Anfield, een clubmedium, gaf Gakpo eveneens een 8: "Hij had veel invloed wanneer hij vanaf de flank naar binnen trok, bond verdedigers aan zich en trok middenvelders uit positie." Over de manier waarop de goal viel, toonde This Is Anfield zich zo mogelijk nog enthousiaster. "Hij maakte zijn goal op karakteristieke wijze: een schouderbeweging, naar binnen draaien en zo de hoek creëren. Vaak voorspelbaar, maar bijna nooit af te stoppen."

Oranje

Met de interlandperiode voor de deur, zijn de prestaties van Gakpo in het shirt van Liverpool goed nieuws voor bondscoach Xavi. Hij zal vrijdag zijn selectie bekendmaken, waarna wedstrijden tegen onder meer Duitsland en Servië wachten voor Oranje.