Topscorer van Nederland heeft geen idee wie Rafael van der Vaart is

Rafael van der Vaart. Hij won de Golden Boy Award, speelde voor Real Madrid en stond namens het Nederlands elftal in een WK-finale. Maar FC Utrecht-spits , met vijf doelpunten de huidige topscorer van de Eredivisie, heeft geen idee wie hij is.

Dat geeft de spits, die met vijf doelpunten in zijn afgelopen vijf wedstrijden uitstekend in vorm is, na afloop van het duel tussen Excelsior en FC Utrecht (1-2) toe in gesprek met ESPN. De aanleiding dat Van der Vaart ter sprake komt, is een vraag van de aanwezige ESPN-verslaggever: "Weet je wie voor jou de jongste Eredivisie-speler was die vijf keer op rij scoorde?"

Artikel gaat verder onder video

"Nee, geen idee", reageert Stepanov al snel. "Dat was Rafael van der Vaart", vertelt de journalist van ESPN vervolgens. "Die ken ik niet", zegt Stepanov lachend. Het zorgt voor verbazing bij de interviewer. "Je kent Rafael van der Vaart niet? Hij is een Nederlandse voetballegende. Hij was een jonge, goede speler bij Ajax en hij scoorde zeven doelpunten op rij", legt hij uit.

Stepanov reageert vervolgens vol zelfvertrouwen: "Zeven op rij? Dan ga ik proberen dat record te verbreken. Dan moet ik scoren tegen Feyenoord."