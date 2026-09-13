Manchester-derby explodeert: Phil Foden krijgt rood na ernstig gemeen spel

is met een rode kaart van het veld gestuurd in de derby tussen Manchester United en Manchester City. Na een duel met trapte Foden hard na, voor het oog van scheidsrechter Michael Oliver. Op dat moment stond het 0-0.

Halverwege de eerste helft raakten de twee middenvelders verwikkeld in een duel aan de zijlijn. Daarbij leek Fernandes een lichte trap te geven aan Foden, die fel reageerde en Fernandes in zijn maag schopte. Uiteindelijk was Foden degene die van het veld moest. De videoscheidsrechter veranderde niets meer aan dat besluit. Foden wilde het veld niet verlaten, maar Erling Haaland droeg hem op om dat toch te doen. Fernandes kwam goed weg zonder kaart.

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De rode kaart kwam op een moment dat United steeds beter in de wedstrijd begon te komen. City had op Old Trafford aanvankelijk het initiatief en kreeg via Enzo Fernández al vroeg een schietkans, maar daarna namen de bezoekers gas terug. United kwam vaker aan de bal en Marcus Rashford, Bruno Fernandes en Matheus Cunha begonnen zich nadrukkelijker met het aanvalsspel te bemoeien.

Kort voor het incident kreeg Foden zelf nog een mogelijkheid om gevaarlijk te worden. Hij trok vanaf de rechterkant naar binnen en drong het strafschopgebied binnen, maar Lisandro Martínez voorkwam met een belangrijke ingreep dat hij kon uithalen.

Voor City betekent de uitsluiting een flinke tegenvaller in een derby waarin de ploeg van trainer Enzo Maresca zijn perfecte competitiestart wilde voortzetten. De bezoekers begonnen de speelronde met negen punten uit drie wedstrijden. United verzamelde tot dusver vier punten.