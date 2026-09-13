zal geen deel uitmaken van de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi voor het Nederlands elftal. De linksback is namelijk langdurig uit de roulatie, zo weet The Athletic.

Maatsen liep zaterdagmiddag tijdens de wedstrijd tussen Aston Villa en Nottingham Forest (1-2) een blessure op na een schop van James McAtee. Het gaat om een enkelblessure, die serieus blijkt te zijn. Dat heeft nader onderzoek in het ziekenhuis uitgewezen.

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Volgens The Athletic heeft een MRI-scan aangetoond dat Maatsen in ieder geval zes tot acht weken niet kan voetballen. Dat betekent dat hij de komende interlandperiode met het Nederlands elftal moet missen, als hij door bondscoach Xavi zou zijn opgeroepen.

Selectie van Xavi

De selectie van het Nederlands elftal wordt volgende week vrijdag 18 september door Xavi bekendgemaakt. Een week later wacht voor de Nations League de eerste interland van Oranje onder leiding van de Spaanse bondscoach. Op donderdag 24 september is Duitsland de tegenstander.