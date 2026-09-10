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Ajax-verdediger op weg naar Oranje? 'Dit zal Xavi gezien hebben'

10 september 2026, 14:39
Xavi/Ajax
Foto: © Imago/realtimes
3 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Aaron Bouwman zou een serieuze kandidaat zijn geweest voor een plek in de selectie van het Nederlands elftal, zo denkt Aad de Mos. De analist vermoedt dat Xavi de Ajax-verdediger in het vizier had.

Bouwman is voorlopig uitgeschakeld nadat hij door een harde overtreding van PSV-aanvaller Ruben van Bommel de nodige verwondingen opliep. Uit verder onderzoek in het ziekenhuis is gebleken dat hij onder meer een gekneusde long en een gekneusd borstbeen heeft. De Mos denkt dat de blessure voor Bouwman op een uitermate ongelukkig moment komt, zo geeft hij aan in een video van het Eindhovens Dagblad.

Bouwman in Oranje?

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"Voor die jongen is het heel vervelend. Ik denk dat hij eventueel ook een kandidaat zou zijn geweest voor Oranje. Die jongen speelde weer een goede wedstrijd. Hij ontwikkelt zich uitstekend. Dat zal Xavi ook gezien hebben bij deze wedstrijd", zegt De Mos over de bondscoach, die in de Johan Cruijff ArenA aanwezig was bij Ajax - PSV.

De Mos vindt het overigens ook onbegrijpelijk dat Van Bommel op het veld mocht blijven staan na zijn overtreding op Bouwman: "Zo rood als de vuurtoren van Scheveningen. Het is ook zonde voor Ajax. Met elf tegen tien hadden ze meer dan een kansje gehad. Maar ja, dat is achteraf", besluit hij.

Vind jij dat Aaron Bouwman een kans verdient in het Nederlands elftal zodra hij hersteld is?

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dilima1966
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Ik denk dat Aaron Bouwman zo type speler gaat worden als. Virgil van Dijk

Martine
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Martine
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De mos, even serieus, hij kan nog niet in de schaduw staan van Virgil van Dijk

CG
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@Martine Maar hij komt er wel. Laten we maar (eerst) serieus afwachten tot volgende najaar in 2027. Hij zal dan wel erg goed op schema liggen denk ik!!

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

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dilima1966
4.140 Reacties
1.186 Dagen lid
19.254 Likes
dilima1966
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Ik denk dat Aaron Bouwman zo type speler gaat worden als. Virgil van Dijk

Martine
380 Reacties
581 Dagen lid
1.112 Likes
Martine
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De mos, even serieus, hij kan nog niet in de schaduw staan van Virgil van Dijk

CG
3.922 Reacties
1.143 Dagen lid
14.363 Likes
CG
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@Martine Maar hij komt er wel. Laten we maar (eerst) serieus afwachten tot volgende najaar in 2027. Hij zal dan wel erg goed op schema liggen denk ik!!

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Aaron Bouwman

Aaron Bouwman
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 19 jaar (28 aug. 2007)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
4
0
2025/2026
Ajax
10
1
2025/2026
Jong Ajax
6
1
2024/2025
Ajax
0
0

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Eredivisie
GS
DS
PT
6
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5
2
10
7
GAE
5
2
8
8
Ajax
4
4
7
9
NEC
5
2
7
10
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5
-1
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