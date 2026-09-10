Ajax-verdediger op weg naar Oranje? 'Dit zal Xavi gezien hebben'

zou een serieuze kandidaat zijn geweest voor een plek in de selectie van het Nederlands elftal, zo denkt Aad de Mos. De analist vermoedt dat Xavi de Ajax-verdediger in het vizier had.

Bouwman is voorlopig uitgeschakeld nadat hij door een harde overtreding van PSV-aanvaller Ruben van Bommel de nodige verwondingen opliep. Uit verder onderzoek in het ziekenhuis is gebleken dat hij onder meer een gekneusde long en een gekneusd borstbeen heeft. De Mos denkt dat de blessure voor Bouwman op een uitermate ongelukkig moment komt, zo geeft hij aan in een video van het Eindhovens Dagblad.

Bouwman in Oranje?

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"Voor die jongen is het heel vervelend. Ik denk dat hij eventueel ook een kandidaat zou zijn geweest voor Oranje. Die jongen speelde weer een goede wedstrijd. Hij ontwikkelt zich uitstekend. Dat zal Xavi ook gezien hebben bij deze wedstrijd", zegt De Mos over de bondscoach, die in de Johan Cruijff ArenA aanwezig was bij Ajax - PSV.

De Mos vindt het overigens ook onbegrijpelijk dat Van Bommel op het veld mocht blijven staan na zijn overtreding op Bouwman: "Zo rood als de vuurtoren van Scheveningen. Het is ook zonde voor Ajax. Met elf tegen tien hadden ze meer dan een kansje gehad. Maar ja, dat is achteraf", besluit hij.